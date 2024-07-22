إصابتان بعملية طعن قرب سديروت

إسلام تايمز (فلسطين) - أكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إصابة شخصين في عملية طعن على مدخل نتيف هعسراه قرب مستوطنة سديروت بغلاف غزة، دون إضافة معلومات أخرى عن هويات المنفذ والمصابين.