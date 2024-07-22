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الاثنين 22 تموز 2024 ساعة 11:30
إصابتان بعملية طعن قرب سديروت
وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد منفذ عملية الطعن، والتي أدت إلى إصابة مستوطنين اثنين، وذلك عند مدخل مستوطنة "نتيف هعسراه" بغلاف غزة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1149145
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