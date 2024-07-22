قوات الاحتلال تجرف أرضاً زراعية شمال غرب بيت لحم

وأوضح رئيس مجلس القرية خضر الأعرج لوكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة “السرج” على مدخل القرية، وجرفت دونمين من الأراضي المزروعة بأشجار اللوزيات والزيتون.



واقتحمت قوات الاحتلال القرية في وقت سابق اليوم وهدمت منزلين.