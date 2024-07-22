ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 162 شهيدا في غزة

وكانت قد افادت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38.983 شهيدا و89.727 مصابا منذ 7 تشرين الاول، مشيرة إلى ان الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 64 شهيدا و105 مصابين خلال 24 ساعة.



واشارت الوزارة في بيان، إلى أنها أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات 64 شهيدا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.



كما استشهد المصور محمد الزعانين في القصف المتواصل شرقي مدينة خانيونس.



وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38983 مواطنا، وإصابة 89727 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.