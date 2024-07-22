انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والسعودية قريباً

وأضاف، عقدنا اجتماعًا مع نائب وزير الخارجية السعودي. وقال إن خطوتنا الأولى هي عقد لجنة مشتركة وسنلتقي على مستوى القادة.



وتابع، إن السعودية حريصة على التعاون. ومن المقرر أن تعقد لجنة مشتركة خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.