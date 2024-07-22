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الاثنين 22 تموز 2024 ساعة 14:39

فنزويلا: قرارات أمنية تضمن حماية حقّ الناخبين في المشاركة بالانتخابات

فنزويلا: قرارات أمنية تضمن حماية حقّ الناخبين في المشاركة بالانتخابات
وبحسب شبكة "تيليسور"، فإنّ القرار ينصّ على القواعد التي يجب الالتزام بها من الساعة 12:01 من 26 تموز/يوليو، وحتى الساعة 23:59 من 29 تموز/يوليو.
 
بدورها، فرضت القيادة العملياتية الاستراتيجية، للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية، رقابة صارمة على حركة الأشخاص عند الطرق المختلفة.
 
ويهدف الإجراء إلى "حماية الحدود ومنع أنشطة الأشخاص، الذين يمكن أن يمثلوا تهديداً لأمن الدولة"، بمناسبة الانتخابات الرئاسية.
 
كما سيحظر بيع الكحول والألعاب النارية، وكذلك حمل السكاكين والأسلحة النارية، وتقييد حركة سير المركبات الثقيلة في جميع أنحاء فنزويلا.
 
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر الاجتماعات العامة والمظاهرات، أو أي عمل آخر مماثل قد يؤثر على سير العملية الانتخابية.
 
وستواصل جميع قوى الشرطة تقديم خدماتها لضمان الأمن، امتثالاً للتعليمات الصادرة عن لجنة الأمن والدفاع.
 
وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد تصدّر نوايا تصويت الناخبين في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في الـ28 من تموز/يوليو الحالي، حيث أظهر استطلاعان للرأي أُجريا منذ عدة أيام، أنّه من المرجّح أن يفوز  بولاية ثالثة، بما يزيد على 53% من الأصوات.
 
ودعا مادورو، الناخبين الفنزويليين إلى اليقظة، يوم الاقتراع، مستنكراً محاولات أقصى اليمين إحداث الفوضى.
 
يُذكر أنّ المرشحين للانتخابات الرئاسية الفنزويلية هم: نيكولاس مادورو، وخافيير بيرتوتشي، وخوان كارلوس ألفارادو، ومانويل روزاليس، وأنطونيو إيكاري، وخوسيه بريتو، ودانييل سيبايوس، ولويس إدواردو مارتينيز، وكلاوديو فيرمين، وبنيامين راسيو، ولويس راتي، وإنريكي ماركيز.
رقم : 1149191
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