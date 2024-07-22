وأفاد لازاريني بأن إحدى المركبات أصيبت بـ5 رصاصات أثناء انتظارها أمام حاجز عسكري إسرائيلي جنوبي وادي غزة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد شدّد على أنّ نظام الدعم الإنساني في غزة يكاد ينهار بالكامل، مشيراً إلى أن لا مبرّر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية لنحو 10 أشهر على قطاع غزة.

وأضاف في كلمته التي ألقاها عنه رئيس الديوان، أيرل كورتيني راتّاري، خلال جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن بشأن الوضع في فلسطين، أنّ نحو مليوني شخص هُجِّروا في غزّة، حيث لا يوجد مكان آمن.

كما أكدت وكالة الـ"أونروا" أنّ نحو 70% من مدارس الوكالة في غزة تم استهدافها منذ بدء الحرب في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر.

وأضافت بأنّ أكثر من 95% من هذه المدارس "استُخدمت ملاجئ حين استهدفها القصف الإسرائيلي".

وتابعت أنّ 539 شخصاً استُشهدوا، وهم يحتمون في مرافق الـ"أونروا"، منذ بداية حرب "إسرائيل" على غزة، قبل أشهر.