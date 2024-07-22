وأفاد بأنه لا يمكن مواصلة التعاون مع "إسرائيل" بشكل طبيعي في ظل الوضع الحالي.

كما تابع أنه "يمكن لإسرائيل أن تفسر التاريخ كما تشاء، لكن احترام القانون الدولي ملزم"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي سيناقش كيفية تطبيقه في غزة.

وكان رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، قد أكّد على أنّ ممارسات وسياسات "إسرائيل" تعارض القانون الدولي، وأنّ المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لـ "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال جلسة لإعلان المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تبحث "رأيها الاستشاري" بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بيّن سلام أنّ المحكمة تحتاج لتحديد ممارسات "إسرائيل" في غزة والضفة والقدس "ومن اختصاصها إبداء رأيها".

ووفقاً لسلام فإنّ "الرأي الاستشاري" لمحكمة العدل الدولية يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال، وأنّ الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزّة والضفة والقدس "تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها".