خارجية بلجيكا: على الاحتلال تطبيق قرار "العدل الدولية" بشأن المستوطنات في الضفة

وفي تغريدةٍ عبر منصة "إكس"، شدّدت لحبيب على أنّه "يجب احترام قرار المحكمة وتطبيقه".

وكان رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، قد أكّد، الأسبوع الماضي، أنّ ممارسات وسياسات "إسرائيل" تعارض القانون الدولي، وأنّ المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لـ"إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكّد أنّ المحكمة "غير مقتنعة" بأنّ توسيع تطبيق قانون الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة "مبرر"، وأنّها تعتبر مستوطناته انتهاكاً للقانون الدولي.

وتطرق رئيس المحكمة الدولية، إلى حالة توسّع في المستوطنات التي تشهدها الضفة الغربية، وبيّن أنّ "نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف"، وأنّ مصادرة "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية "جنيف".

وبعد ذلك، استعرض رئيس المحكمة عدد الوحدات الفلسطينية التي هدمها الاحتلال خلال السنوات الأخيرة الماضية، مؤكّداً أنّ هناك نحو 11 ألف وحدة فلسطينية تمّ هدمها منذ عام 2009 بحجة عدم الترخيص، وفي الوقت نفسه أشار إلى أنّ ممارسات "إسرائيل" أدّت إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة خصوصاً المنطقة "ج" في الضفة.