لبنان: بالطائرات المسيرة.. المقاومة تستهدف موقع المالكية وتدمر دشمه

وأكدت المقاومة، في بيان صادر عن الإحلام الحربي، اندراج هذا الاستهداف ضمن إطار دعمها "للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

وفي السياق، أكد القائد السابق لذراع البر في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اللواء في الاحتياط، يفتاح رون طال، يوم الخميس الفائت، أنّ الجبهة الشمالية تستنزف "إسرائيل" منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مُشدّداً على عدم جاهزيتها لفترة استنزاف طويلة كهذه، وعلى أنّ مفهوم المعارك الحاسمة والسريعة كان ملائماً لها أكثر.

وفي حديث إلى "القناة 14" الإسرائيلية، رأى رون طال أنّ "هذا ليس استنزافاً فحسب، بل هناك مقدار من الإذلال أيضاً"، وأضاف أن "الواقع يؤكد أن ردعنا في الحضيض".