اختتام مناورات بحرية إيرانية روسية هي الأولى من نوعها في بحر قزوين

وأفادت وكالة مهر للأنباء عن مشاركة الوحدات العائمة والطيران للقوات البحرية الإيرانية، بما في ذلك البارجات القاذفات للصواريخ، ومروحيات، وسفينة بحرية تابعة لحرس الثورة الإيراني، وعوامات للقيادة العامة للشرطة الإيرانية، إضافةً إلى سفينة عسكرية روسية.

وأتت مشاركة البحرية الروسية بدعوةٍ من نظيرتها الإيرانية، بحسب ما أكد المتحدث باسم المناورات عباس حسني.

وقال حسني إن الهدف من المناوارت "هو تعزيز التعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين في مجال الإنقاذ والأمن البحري"، مؤكداً أن المناورات شهدت عمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ الجوي ونقل مصابيين إلى الساحل.

يُذكر أن هذه المناورة في بحر قزوين شمالي البلاد هي الأولى من نوعها بين القوات البحرية الإيرانية والروسية في هذا البحر.

في هذا السياق حقّقت البحرية الإيرانية تطوّراً لافتاً في السنوات الأخيرة، وأصبح لديها أكثر من 398 قطعة بحرية عسكرية، تتركّز بشكل أساسي على السفن السطحية الكبيرة. وتمتلك 7 فرقاطات، 3 كورفيتات، 342 سفينة دورية، 29 غوّاصة بأحجام وأنواع مختلفة.

إضافةً إلى ذلك، تمتلك البحرية الإيرانية 8 كاسحات ألغام، و720 سفينة في الأسطول التجاري، و7 حاملات مروحيات ودعم لوجستي، ومخزون طائرات بحرية مهماً ومتنوّعاً، منها ذات الأجنحة الثابتة، ومنها المروحية، وأسطولاً كبيراً من الطائرات من دون طيار.