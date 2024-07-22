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الاثنين 22 تموز 2024 ساعة 16:30

الصحة في غزّة تسجل أكثر من 39 ألف شهيدٍ.. ونزوح جماعي في خان يونس

الصحة في غزّة تسجل أكثر من 39 ألف شهيدٍ.. ونزوح جماعي في خان يونس
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أنّ الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينياً وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
وأضافت أنهُ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يتعذّر الوصول إليهم من قِبل طواقم الإسعاف والدفاع المدني.
 
كذلك، أشارت الوزارة إلى أن حصيلة الجرحى جراء القصف البري والجوي على خان يونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظةK ارتفعت إلى أكثر من 120 مصاباً، بالإضافة إلى عشرات الشهداء.
 
وشنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي هجومات واسعة على مدينة خان يونس منذ صباح اليوم، ما أسفر عن استشهاد 45 فلسطينياً حتى الآن.
 
ومنذ الصباح، تستقبل مستشفى ناصر الطبي أعداداً من الجرحى على دفعات، مع استمرار القصف الإسرائيلي على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.
 
وذكر مراسلنا أنّ مئات العائلات محاصرة في منازلها بسبب التوغل الإسرائيلي والأحزمة النارية المكثفة شرقي خان يونس، فيما نزح أكثر من 200 ألف شخص إلى منطقة المواصي والمناطق الغربية للمدينة.
 
كذلك، أشار إلى أنّ "جيش" الاحتلال، بدأ التوغل في مناطق الزنة وعبسان وبني سهيلا وسط غطاء ناري مكثف.
 
وفي منطقة البريج وسط القطاع، تحدث المراسل عن تسجيل إصابات من جراء سقوط قذائف مدفعية إسرائيلية قرب محطة أبو عاصي غربي البريج.
رقم : 1149205
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