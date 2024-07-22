مصر: استهداف "إسرائيل" لقافلة الأونروا في غزة يفاقم الكارثة الإنسانية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن "استهداف المساعدات الإنسانية وإعاقة دخولها إلى غزة هو إمعان في مفاقمة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للقانون الدولي الإنساني تمثل فصلاً جديداً من فصول التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها" وفق تعبيره.

وأضاف أبو زيد، في تغريدة له على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية عبر منصة "إكس"، أن "المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لحماية القوافل الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في غزة".

وشدّد على أن "مصر ستستمر في دعم الجهود الدولية الرامية إلى توفير الدعم الإنساني للفلسطينيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة"، على حد قوله.