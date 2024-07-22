ظريف: سنلتزم قانون الإجراء الاستراتيجي لمواجهة العقوبات في أي مفاوضات مقبلة

وشدد ظريف على أنّ "خطوات إيران رداً على العقوبات الأميركية كانت ضمن إطار الاتفاق النووي بالكامل".

وتابع ظريف أنّ "قانون الإجراء الاستراتيجي لمواجهة العقوبات تمّ تمريره في المجلس ويجب تنفيذه والالتزام به في أي مفاوضات".

وصادق مجلس الشورى الإيراني في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، على قانون "الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات" بموافقة أغلبية النواب في المجلس، وذلك بعيد اغتيال رئيس منظمة البحث والتطوير في الوزارة محسن فخري زادة.

وأقر البرلمان الإيراني قانون "الإجراء الاستراتيجي" لإلغاء العقوبات لاتخاذ خطوات نووية مهمة لإجبار الطرف الآخر على رفع العقوبات، منها رفع مستوى التخصيب إلى 5 ثم 20 ثم 60% في عدة مراحل.

المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة مستمرة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إنّ الفتور في العلاقات بين إيران وأوروبا هو نتيجة الحسابات الأوروبية الخاطئة أو الضغوط الأميركية، متابعاً أنّه إذا استقلت أوروبا في سياساتها تجاه إيران ستشهد العلاقات تقدماً ملحوظاً.

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية رضا نجفي، أنّ المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لا زالت مستمرة حتى اليوم، مضيفاً أنّ "الطرف الآخر غير مستعد للدخول بشكل جدي في المحادثات بسبب الانتخابات الحالية وشؤون داخلية".

وتابع نجفي أنّ "إيران لم تترك طاولة المفاوضات أبداً، والحكومة الإيرانية المقبلة ستكمل المحادثات".