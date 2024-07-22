أبرز تطورات طوفان الأقصى 22-7-2024

واستهدفت كتائب القسام 3 دبابات "ميركافا" صهيونية وجرافة "D9" عسكرية بقذائف "الياسين 105" وعبوة "شواظ"، في منطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وجنوب القطاع، استهدفت الكتائب دبابة "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" وبالعمل الفدائي باستخدام عبوة "شواظ"، في حي الفرقان في تل السلطان غرب مدينة رفح.

إلى جانب ذلك، تمكّن مجاهدو القسام من تفجير جزء من نفق بقوات هندسة الاحتلال أثناء ضخّهم لغازٍ متفجر بداخله، ما أحدث انفجاراً عكسياً في اتجاه قوات العدو في حي تل السلطان.

وتمكن المقاومون من الاشتباك مع قوة صهيونية داخل مبنى من مسافة صفر، وأوقعوهم بين قتيلٍ وجريح في حي الفرقان في تل السلطان.

وقبل ذلك، استهدف مقاومو القسام دبابةً صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105"، وجرافةً عسكرية صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، في الحي نفسه.

وفي وقتٍ سابق اليوم، دكّت الكتائب، بالاشتراك مع الجبهة الشعبية، قوات الاحتلال المتوغلة شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع بقذائف الهاون.

كذلك، قصفت كتائب القسام مقرّ قيادة الاحتلال في محور "نتساريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

من جهتها، قصفت سرايا القدس بقذائف الهاون موقعي "كرم أبو سالم" و"صوفا" العسكريين، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.