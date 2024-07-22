أبرز تطورات طوفان الأقصى 22-7-2024

واستهدفت كتائب القسام 3 دبابات "ميركافا" صهيونية وجرافة "D9" عسكرية بقذائف "الياسين 105" وعبوة "شواظ"، في منطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وجنوب القطاع، استهدفت الكتائب دبابة "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" وبالعمل الفدائي باستخدام عبوة "شواظ"، في حي الفرقان في تل السلطان غرب مدينة رفح.
إلى جانب ذلك، تمكّن مجاهدو القسام من تفجير جزء من نفق بقوات هندسة الاحتلال أثناء ضخّهم لغازٍ متفجر بداخله، ما أحدث انفجاراً عكسياً في اتجاه قوات العدو في حي تل السلطان.
وتمكن المقاومون من الاشتباك مع قوة صهيونية داخل مبنى من مسافة صفر، وأوقعوهم بين قتيلٍ وجريح في حي الفرقان في تل السلطان.
وقبل ذلك، استهدف مقاومو القسام دبابةً صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105"، وجرافةً عسكرية صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، في الحي نفسه.
وفي وقتٍ سابق اليوم، دكّت الكتائب، بالاشتراك مع الجبهة الشعبية، قوات الاحتلال المتوغلة شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع بقذائف الهاون.
كذلك، قصفت كتائب القسام مقرّ قيادة الاحتلال في محور "نتساريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.
من جهتها، قصفت سرايا القدس بقذائف الهاون موقعي "كرم أبو سالم" و"صوفا" العسكريين، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وبالتوازي تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية - الفلسطينية وتكبدها خسائر في الآليات والجنود.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف مجاهديها التجهيزات التجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.
وظهر اليوم الإثنين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع المالكية بمسيرة هجومية انقضاضية أصابت إحدى دشمه ممّا أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها.
وتأتي استهدافات المقاومة الإسلامية في لبنان دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات المتكررة على القرى والبلدات الجنوبية.
ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الاثنين، فاصلاً جديداً موجَّهاً إلى ـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، يحمل عنوان "لن تبقى لكم دبابات".
وأظهر الفيديو قدرات حزب الله الصاروخية المضادة للدروع، وحمل صوت أمينه العام، السيد حسن نصر الله، وهو يهدد القادة الإسرائيليين إذا قرروا التوغل في الأراضي اللبنانية، قائلاً: "إذا جاءت دباباتُكم إلى لبنان وإلى جنوبي لبنان فلن تعانوا نقصاً في الدبابات، لأنه لن تبقى لكم دبابات".