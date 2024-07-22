الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 22 تموز 2024 ساعة 19:33

أبرز تطورات طوفان الأقصى 22-7-2024

أبرز تطورات طوفان الأقصى 22-7-2024
واستهدفت كتائب القسام 3 دبابات "ميركافا" صهيونية وجرافة "D9" عسكرية بقذائف "الياسين 105" وعبوة "شواظ"، في منطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
 
وجنوب القطاع، استهدفت الكتائب دبابة "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" وبالعمل الفدائي باستخدام عبوة "شواظ"، في حي الفرقان في تل السلطان غرب مدينة رفح.
 
إلى جانب ذلك، تمكّن مجاهدو القسام من تفجير جزء من نفق بقوات هندسة الاحتلال أثناء ضخّهم لغازٍ متفجر بداخله، ما أحدث انفجاراً عكسياً في اتجاه قوات العدو في حي تل السلطان.
 
وتمكن المقاومون من الاشتباك مع قوة صهيونية داخل مبنى من مسافة صفر، وأوقعوهم بين قتيلٍ وجريح في حي الفرقان في تل السلطان.
 
وقبل ذلك، استهدف مقاومو القسام دبابةً صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105"، وجرافةً عسكرية صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، في الحي نفسه.
 
وفي وقتٍ سابق اليوم، دكّت الكتائب، بالاشتراك مع الجبهة الشعبية، قوات الاحتلال المتوغلة شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع بقذائف الهاون.
 
كذلك، قصفت كتائب القسام مقرّ قيادة الاحتلال في محور "نتساريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.
 
من جهتها، قصفت سرايا القدس بقذائف الهاون موقعي "كرم أبو سالم" و"صوفا" العسكريين، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
 
وبالتوازي تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية - الفلسطينية وتكبدها خسائر في الآليات والجنود.
 
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف مجاهديها التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة. ‏
 
كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية التجهيزات ‏التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة ‏مباشرة مما أدى الى تدميرها. ‏
 
وظهر اليوم الإثنين، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع المالكية بمسيرة هجومية انقضاضية أصابت ‏إحدى دشمه ممّا أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها. ‏
 
وتأتي استهدافات المقاومة الإسلامية في لبنان دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات المتكررة على القرى والبلدات الجنوبية.
 
ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الاثنين، فاصلاً جديداً موجَّهاً إلى ـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، يحمل عنوان "لن تبقى لكم دبابات". 
 
وأظهر الفيديو قدرات حزب الله الصاروخية المضادة للدروع، وحمل صوت أمينه العام، السيد حسن نصر الله، وهو يهدد القادة الإسرائيليين إذا قرروا التوغل في الأراضي اللبنانية، قائلاً: "إذا جاءت دباباتُكم إلى لبنان وإلى جنوبي لبنان فلن تعانوا نقصاً في الدبابات، لأنه لن تبقى لكم دبابات".
 
 
رقم : 1149219
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
استنفار في كيان الاحتلال تحسباً للرد اليمني
استنفار في كيان الاحتلال تحسباً للرد اليمني
٩١ شهيد و ٢٥١ جريح خلال اسبوع.. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم النصيرات 63 مرة
٩١ شهيد و ٢٥١ جريح خلال اسبوع.. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم النصيرات 63 مرة
22 تموز 2024
تركيا ترد على افتراءات وزير خارجية الإحتلال
تركيا ترد على افتراءات وزير خارجية الإحتلال
22 تموز 2024
"رويترز": جيش الإحتلال أمَر بإخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس تمهيدا لبدء عملية جديدة
"رويترز": جيش الإحتلال أمَر بإخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس تمهيدا لبدء عملية جديدة
22 تموز 2024
إعداد وثيقة الاتفاق الشامل للتعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا
إعداد وثيقة الاتفاق الشامل للتعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا
22 تموز 2024
رسالة احتجاج يمنية إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الصهيوني على الحديدة
رسالة احتجاج يمنية إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الصهيوني على الحديدة
22 تموز 2024
في اليوم 290 للعدوان.. شهداء وجرحى بقصف مناطق في غزة والاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية
في اليوم 290 للعدوان.. شهداء وجرحى بقصف مناطق في غزة والاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية
22 تموز 2024
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
20 تموز 2024
هجمات جديدة في البحر الأحمر واصابة سفينة شحن
هجمات جديدة في البحر الأحمر واصابة سفينة شحن
20 تموز 2024
في اليوم الـ 288 للعدوان… شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة
في اليوم الـ 288 للعدوان… شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة
20 تموز 2024
مصر تنفي شائعة وصول نتنياهو لمعبر رفح عبر مطار العريش
مصر تنفي شائعة وصول نتنياهو لمعبر رفح عبر مطار العريش
20 تموز 2024
قيس سعيد يعلن رسمياً ترشحه لولاية رئاسية ثانية
قيس سعيد يعلن رسمياً ترشحه لولاية رئاسية ثانية
20 تموز 2024
تقارير: ارتفاع نسبة الهجرة الدائمة للمستوطنين إلى 285%
تقارير: ارتفاع نسبة الهجرة الدائمة للمستوطنين إلى 285%
20 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري