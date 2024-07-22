طهران تؤكد استعدادها لمواصلة المفاوضات غیرالمباشرة مع واشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية: "فيما يتعلق بموضوع المفاوضات النووية، فالأمر المؤكد هو أن إيران التزمت بالاتفاق منذ البداية ونفذت كافة التزاماتها، وأكد 15 تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية أننا نفذنا التزاماتنا".

وقال نجفي: "إن ترامب انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل غير قانوني وأعاد العقوبات، مضيفا أن إيران لم تترك طاولة المفاوضات أبدا".

وفي إشارة إلى محادثات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، أضاف: "ان هذه المفاوضات كانت مستمرة بشكل غير مباشر حتى اليومـ ونحن الآن مستعدون لمواصلة المفاوضات".