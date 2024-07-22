استطلاع: 62% من جنود "جيش" الاحتلال يؤيدون التوقيع على صفقة أسرى

وقال 61.8% من الجنود المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون التوقيع على صفقة تبادل أسرى، بينما لا يؤيد 14.4% الصفقة، في حين أن 7.6% ليس لديهم رأي في الأمر.

يأتي ذلك في وقتٍ يطالب مئات آلاف الإسرائيليين حكومة الاحتلال قبول صفقة الأسرى، محمّلين رئيسها بنيامين نتنياهو مسؤولية التأخر في التوصل إلى صفقة، واستعادة أبنائهم الأسرى.

وتضع "إسرائيل" أسراها في قطاع غزة تحت الخطر عبر غاراتها العشوائية على القطاع، بحيث كشفت إذاعة "الجيش" الإسرائيلي أنّ 47 أسيراً إسرائيلياً، من أصل 120، في قطاع غزة، أُعلِن موتهم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ تقديرات "الجيش" تشير إلى أنّ الأسيرين ألكس دانتسيغ ويغاف بوخشتاف، واللذين أُعلن موتهما في غزة، "قُتلا عبر عملية للجيش الإسرائيلي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، مطلع هذا العام".

وقالت معلقة الشؤون السياسية في قناة "كان"، غيلي كوهين، إنه "في نهاية مشاورات أمنية استثنائية، استمرّت 6 ساعات وتناولت مسألة الوثيقة الإسرائيلية لصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، أعلن مكتب رئيس الحكومة توجه الوفد الإسرائيلي يوم الخميس لمواصلة المفاوضات".