حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية للاحتلال في موقعي الراهب والرادار

واستهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية التجهيزات ‏التجسسية في موقع الرادار، في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأصابوها إصابة ‏مباشِرة أدّت الى تدميرها. ‏

وظهر اليوم الإثنين، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع المالكية عبر مسيّرة هجومية انقضاضية، أصابت ‏إحدى دشمه، الأمر الذي أدى إلى تدمير جزء منها، واشتعال النيران فيها.

تأتي استهدافات المقاومة الإسلامية في لبنان دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات المتكررة على القرى والبلدات الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم الإثنين، فيديو جديداً، موجَّهاً إلى ـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، يحمل عنوان "لن تبقى لكم دبابات".

وأظهر الفيديو قدرات حزب الله الصاروخية المضادة للدروع، وحمل صوت أمينه العام، السيد حسن نصر الله، وهو يهدّد القادة الإسرائيليين إذا قرروا التوغل في الأراضي اللبنانية، قائلاً: "إذا جاءت دباباتُكم إلى لبنان وإلى جنوبي لبنان فلن تعانوا نقصاً في الدبابات، لأنه لن تبقى لكم دبابات".