المقاومة تشتبك مع قوة صهيونية في رفح

واستهدفت كتائب القسام 3 دبابات "ميركافا" وجرافة "D9" عسكرية بقذائف "الياسين 105" وعبوة "شواظ"، في منطقة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وجنوبي القطاع، استهدفت الكتائب دبابة "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105"، وعبر العمل الفدائي، من خلال استخدام عبوة "شواظ"، في حي الفرقان في تل السلطان، غربي مدينة رفح.

إلى جانب ذلك، تمكّن مجاهدو القسام من تفجير جزء من نفق في قوات هندسة الاحتلال، في أثناء ضخّ قوات الاحتلال غازاً متفجراً داخله، أحدث انفجاراً عكسياً في اتجاه هذه القوات، في حي تل السلطان.

ونشرت القسام اليوم مشاهد مصورة عن عمليات تصدي المقاومين لعمليات توغل الاحتلال في مدينة رفح، مؤكدة تكبيد الاحتلال خسائر كبيرة في قواته.

ونشرت مشاهد عن إطلاق صاروخ "سام 7" في اتجاه طائرة مروحية من نوع "أباتشي" في سماء المنطقة الوسطى في قطاع غزة.

اشتباك من مسافة صفر

وتمكن المقاومون من الاشتباك مع قوة صهيونية داخل مبنى من مسافة صفر، وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ وجريح، في حي الفرقان في تل السلطان.

وقبل ذلك، استهدف مقاومو القسام دبابةً صهيونية من نوع "ميركافا 4"، بقذيفة "الياسين 105"، وجرافةً عسكرية صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، في الحي نفسه.

وفي وقتٍ سابق اليوم، دكّت الكتائب، بالاشتراك مع الجبهة الشعبية، قوات الاحتلال المتوغلة شمالي شرقي مخيم البريج، وسط القطاع بقذائف الهاون.

وقصفت كتائب القسام مقرّ قيادة الاحتلال في محور "نتساريم"، عبر منظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى، من عيار 114 ملم.

من جهتها، قصفت سرايا القدس بقذائف الهاون موقعي "كرم أبو سالم" و"صوفا" العسكريين، شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.