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الثلاثاء 23 تموز 2024 ساعة 07:18

باقري يؤكد تضامن إيران مع اليمن في مواجهة الكيان الصهيوني

باقري يؤكد تضامن إيران مع اليمن في مواجهة الكيان الصهيوني
جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه وزير الخارجية الايراني بالإنابة علي باقري، الاثنين، مع محمد عبدالسلام المتحدث الرسمي ورئيس فريق التفاوض لحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، ادان فيه الهجوم الجوي الأخير الذي شنه الكيان الصهيوني على المرافق المدنية في ميناء الحديدة وعبر عن تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الشعب اليمني ومقاومته في مواجهة جرائم هذا الكيان، وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة.

واعتبر مقاومة أهل غزة منقطعة النظير، ومبادرة القيادة والشعب اليمني المقاوم لمؤازرة ومساندة الفلسطينيين ضد جرائم الصهاينة، وعملية "الوعد الصادق" التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ثلاثة احداث مؤثرة شكلت في الأشهر التسعة الماضية فشلاً استراتيجياً للصهاينة.

كما اعتبر القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني وقوف القيادة والمجاهدين والشعب اليمني الصامد إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، موقفا تاريخيا ومصدر فخر للأمة الإسلامية.

من جانبه أعرب المتحدث الرسمي ورئيس فريق التفاوض لحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية عن امتنانه وتقديره لرسالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التعبير عن التضامن مع شعب اليمن ومقاومته ضد العدوان الأخير للكيان الصهيوني على اليمن، واعتبر استهداف الكيان للمنشآت المدنية، والذي ادى إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين مؤشراً على عجز الصهاينة وفشلهم.

واعتبر محمد عبدالسلام قضية فلسطين قضية تخص الأمة الإسلامية كافة، وثمن وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب شعب فلسطين المقاوم والدعم السياسي والمعنوي لليمن في مختلف المجالات بما فيها الكفاح المشترك ضد الصهاينة.
رقم : 1149330
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