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الثلاثاء 23 تموز 2024 ساعة 07:32

إقتحام طولكرم ومخيمها وإصابة شاب وتنفيذ حملة تدمير واسعة

إقتحام طولكرم ومخيمها وإصابة شاب وتنفيذ حملة تدمير واسعة
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب (30 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، موضحا، أن الشاب (..) أصيب بثلاث رصاصات في الفخذ واليد والبطن.

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مراسلتها، بأن أكثر من 25 آلية عسكرية، منها عدد من الجرافات من النوع الثقيل اقتحمت مخيم طولكرم، وشرعت بأعمال تجريف وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين، من مركبات ومحال تجارية، ووضع ركام الأتربة والحجارة على مداخل المنازل وأغلاق ازقة المخيم بها.

وأضافت أن العملية العسكرية تركزت في أحياء "قاقون، والبلاونة، وأبو الفول، والمدارس عند المدخل الرئيسي الشمالي، والمدخل الغربي المحاذي للمقاطعة"، في الوقت الذي أطبقت فيه حصارها على كافة مداخله والطرق المؤدية إليه، وسط اطلاق الأعيرة النارية بكثافة على كل شيءٍ متحرك.

في غضون ذلك، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في محيط المخيم، عرف من اصحابها حكم طالب، ولؤي وفادي صوان، وقامت بتفتيشها واخضاع اصحابها للاستجواب.

وتسببت أعمال التجريف الاسرائيلية داخل حارات المخيم الى انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدد منها، وحدوث تشويش كبير على شبكات الانترنت في المدينة والمخيم، وسط تحليق كثيف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وسبق اقتحام المخيم، اقتحام مدينة طولكرم من محوريها الغربي والجنوبي، ودفع مزيد من التعزيزات والجرافات العسكرية الى مختلف أحيائها، وتحديدا في الحي الشرقي وتدميرها لنصب الشهداء، وسحق عدد من مركبات المواطنين في المنطقة.

كما جرفت جرافات الاحتلال جانب من شارع نابلس بالقرب من الاشارة الضوئية المحاذي لمدخل مخيم طولكرم الشمالي، وشارع المقاطعة على مدخل المخيم الغربي، في الوقت الذي تمركزت فيه عدد من الآليات وجرافة عسكرية في الحي الجنوبي من المدينة، وشارع الحدادين، وشارع جامعة القدس المفتوحة.

وكان اصيب مساء امس الاثنين، شاب برصاص الاحتلال في الصدر بعد اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالته ما بين المتوسطة والخطيرة.

كما داهمت قوات الاحتلال محلا تجاريا لبيع الأسمدة الزراعية، بالقرب من مدخل المخيم، وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته.
رقم : 1149331
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