الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 تموز 2024 ساعة 07:44

لأول مرة.. حزب الله يقصف مستوطنة تسوريال في الجليل الغربي

لأول مرة.. حزب الله يقصف مستوطنة تسوريال في الجليل الغربي
وقال حزب الله في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‏والشريفة، وردا على ‌‏‌‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال المدنيين في بلدة حانيين وإصابة عائلة فيها أدخلت المقاومة الإسلامية ‏على جدول نيرانها المستعمرة تسوريال وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

ونشرت وسائل إعلام عبرية مشاهد لآثار سقوط صواريخ في مستوطنة تسوريال حيث وقعت أضرار في البنية التحتية والحدث لا يزال قيد التحقيق".

كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو من مكان سقوط صاروخ في مستوطنة تسوريال.

وأظهرت مقاطع فيديو رعب في صفوف الإسرائيليين في الجبهة الشمالية جراء صواريخ حزب الله.كما وثق مقطع فيديو إصابة حافلة بشظايا صاروخ سقط في مستوطنة تسوريال في الجليل الغربي.

وفي هجوم آخر شنه مجاهدو حزب الله اندلعت النيران في منزلين بمستوطنة المطلة شمالي فلسطين المحتلة يوم الاثنين جراء إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان.

بدورها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في بلدات لم يتم إجلاء سكانها في الشمال.

وقد أعلن حزب الله أنه استهدف "مباني يتمركز فيها جنود العدو في المطلة بالأسلحة المناسبة"، معلنا في بيان "إصابتها بشكل مباشر"، وأشار إلى "اندلاع النيران فيها، ردا على استهداف المدنيين في جنوب لبنان ودعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة".
رقم : 1149333
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجيش السوري يدك مواقع النصرة في ريفي حماة وإدلب
الجيش السوري يدك مواقع النصرة في ريفي حماة وإدلب
8 دول أوروبية تبحث عن إعادة النظر في إستراتيجيتها حیال سوریا
8 دول أوروبية تبحث عن إعادة النظر في إستراتيجيتها حیال سوریا
23 تموز 2024
بعد قصفها مبان له..
بعد قصفها مبان له.. 'لن تبقى لكم دبابات'.. رسالة للمحتل توجهها المقاومة الاسلامية
23 تموز 2024
ا ف ب: 173 قتيلا في تظاهرات بنغلادش
ا ف ب: 173 قتيلا في تظاهرات بنغلادش
23 تموز 2024
الفصائل الفلسطينية توقع على
الفصائل الفلسطينية توقع على 'إعلان بكين'
23 تموز 2024
إقتحام طولكرم ومخيمها وإصابة شاب وتنفيذ حملة تدمير واسعة
إقتحام طولكرم ومخيمها وإصابة شاب وتنفيذ حملة تدمير واسعة
23 تموز 2024
في اليوم 291 للعدوان.. 77 شهيدا في خان يونس و16 آخرين في غزة وجباليا
في اليوم 291 للعدوان.. 77 شهيدا في خان يونس و16 آخرين في غزة وجباليا
23 تموز 2024
استنفار في كيان الاحتلال تحسباً للرد اليمني
استنفار في كيان الاحتلال تحسباً للرد اليمني
22 تموز 2024
٩١ شهيد و ٢٥١ جريح خلال اسبوع.. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم النصيرات 63 مرة
٩١ شهيد و ٢٥١ جريح خلال اسبوع.. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم النصيرات 63 مرة
22 تموز 2024
تركيا ترد على افتراءات وزير خارجية الإحتلال
تركيا ترد على افتراءات وزير خارجية الإحتلال
22 تموز 2024
"رويترز": جيش الإحتلال أمَر بإخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس تمهيدا لبدء عملية جديدة
"رويترز": جيش الإحتلال أمَر بإخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس تمهيدا لبدء عملية جديدة
22 تموز 2024
إعداد وثيقة الاتفاق الشامل للتعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا
إعداد وثيقة الاتفاق الشامل للتعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا
22 تموز 2024
رسالة احتجاج يمنية إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الصهيوني على الحديدة
رسالة احتجاج يمنية إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الصهيوني على الحديدة
22 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري