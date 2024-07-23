ا ف ب: 173 قتيلا في تظاهرات بنغلادش

واعلن قائد الجيش في بنغلادش، أن "الوضع بات تحت السيطرة بعد نشر قوات لوقف الاضطرابات المستمرة منذ عدة أيام"..

واشار الجنرال وقر الزمان في بيان بعد تفقد قواته في مواقع مختلفة من العاصمة دكا، الى ان "الوضع الأمني تحت السيطرة بعد نشر الجيش".



وفي وقت سابق، أعلنت حركة طالبية تقود التظاهرات في بنغلادش "تعليق الاحتجاجات لمدة 48 ساعة إذ أكّد قائدها بأنها لا تسعى إلى الإصلاح على حساب هذا الكم الكبير من الدماء".



وتحوّلت التظاهرات التي بدأت احتجاجا على نظام الحصص في توزيع الوظائف الحكومية باعتباره مسيّسا، إلى اضطرابات تعد من بين الأسوأ في عهد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.



وتم فرض حظر للتجوّل فيما يسيّر الجيش دوريات في مدن الدولة الواقعة في جنوب آسيا في ظل انقطاع تام للإنترنت على مستوى البلاد منذ الخميس، ما أثّر على وصول المعلومات إلى العالم الخارجي.