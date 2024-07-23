بعد قصفها مبان له.. 'لن تبقى لكم دبابات'.. رسالة للمحتل توجهها المقاومة الاسلامية

جاء ذلك اثر استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية، مبنىً يستخدمه جنود العدو "ردا على ‌‏‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ياطر"، حيث اصابوا المبنى الواقع في ‏مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران فيه.



كما ردت المقاومة على ‏‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي، وخصوصاً في بلدة الخيام، ‌‏واستهدفت مبان يستخدمها جنود العدو في ‌‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة واندلعت النيران فيها.



.وأعلنت المقاومة الإسلامية أنها استهدفت موقع المالكية بمسيرة هجومية انقضاضية أصابت ‏إحدى دشمه ممّا أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها.



وعند الساعة (15:45)، استهدفت مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية التجهيزات ‏التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة ‏مباشرة، ما أدى الى تدميرها.



وعند الساعة (17:50)، استهدفت المقاومة التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.



وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.



اليكم البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‏‌‌‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال المدنيين في بلدة حانيين وإصابة عائلة فيها أدخلت المقاومة الإسلامية ‏على جدول نيرانها المستعمرة تسوريال وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏الإثنين 22-07-2024‏

‏16 محرّم 1446 هـ



بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة عيتا ‏الشعب، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 22-7-2024، مبان يستخدمها جنود العدو ‏في ‏مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة. ‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏الإثنين 22-07-2024‏

‏16 محرّم 1446 هـ