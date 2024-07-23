وزير الدفاع البريطاني: الجيش البريطاني يواجه عدد من المشاكل الخطيرة

واشار هيلي في مؤتمر لأبحاث معهد الدفاع الملكي المتحد في بريطانيا (RUSI)، وفق "سكاي نيوز"، الى انه "يجب أن نكون مستعدين للقتال، ولكن ليس فيما بيننا.. أريد حقا أن أضع الانقسامات القديمة خلفنا.. نحن نعلم أن جميع المكونات الثلاثة للقوات المسلحة (البرية والبحرية والقوات الجوية) يواجهون تحديات خطيرة للغاية: القوات المهدرة، والمشتريات المسرفة، وانخفاض الروح المعنوية، وأزمة التوظيف والاحتفاظ، والمحاربين القدامى الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات التي يستحقونها".



وأضاف، أنه "خلال الأسبوعين الماضيين منذ وصول حكومة حزب العمال الجديدة إلى السلطة في بريطانيا، أصبح من الواضح أن هذه المشاكل أكثر خطورة بكثير مما كان يعتقده الحزب سابقا".