الجيش السوري يدك مواقع النصرة في ريفي حماة وإدلب

ودكت وحدات الجيش السوري العاملة بريف حماة بالمدفعية الثقيلة أمس مواقع للإرهابيين في السرمانية والعنكاوي بسهل الغاب الشمالي الغربي، في حين استهدفت الوحدات العسكرية العاملة بريف إدلب، بمدفعيتها الثقيلة نقاط ارتكاز الإرهابيين في محيط الفطيرة وفليفل وكنصفرة البارة بريف إدلب الجنوبي.



وأوضحت المصادر أن ضربات الجيش المدفعية أوجعت الإرهابيين، وكانت رداً على اعتداء مجموعات إرهابية منهم، مما تسمى غرفة عمليات «الفتح المبين» التي يقودها «النصرة» بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية بمحور الملاجة بريف إدلب الجنوبي.



ولفت المصادر إلى أن مجموعات إرهابية من «النصرة» وحلفائه عمدت منذ بداية الأسبوع الجاري، إلى تصعيد اعتداءاتها على النقاط العسكرية في منطقة «خفض التصعيد»، وهو ما قابله الجيش بالرد عليها مستهدفاً مواقعها ونقاط ارتكازها بقطاعات من «خفض التصعيد»، بطيرانه المسيّر ومدفعيته الثقيلة، وأسفر ذلك عن مقتل العديد من مسلحي ما تسمى «أنصار التوحيد» و«أجناد الشام» و«الحزب الإسلامي التركستاني» الإرهابية.



وفي البادية الشرقية، بيَّن مصدر ميداني لـصحيفة «الوطن» أن الطيران الحربي السوري والروسي المشترك وبمؤازرة طيران الاستطلاع، واصل أمس شن غاراته على نقاط انتشار مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في مثلث حماة وحلب والرقة.



من جهة ثانية، وحسب مصادر إعلامية معارضة، أدخلت قوات ما يسمى «التحالف الدولي» المزعوم الذي يقوده الاحتلال الأميركي عشرات الشاحنات المغلقة والمدرعات المحملة بمعدات عسكرية وعربات يرجح أنها منصات لإطلاق الصواريخ، إضافة إلى شاحنات تحمل مواد لوجستية إلى قواعده غير الشرعية بريف الحسكة.



وفي سياق آخر، ذكرت وكالة «الأناضول» أن وزارة الدفاع في الإدارة التركية أعلنت في بيان تحييد 7 «إرهابيين» من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وسورية.



وذكر البيان أن من ضمن هؤلاء 4 «إرهابيين» من ميليشيات «وحدات حماية الشعب» الكردية التابعة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» التي تنتشر في شمال وشمال شرق سورية.

