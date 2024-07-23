المغرب يشتري قمرين صناعيين 'إسرائيليين' بمليار دولار

يُقدم هذا العقد الدفاعي الذي تبلغ قيمته مليار دولار (حوالي 920 مليون يورو)، باعتباره أهم عقد وقّعته المملكة المغربية على الإطلاق مع كيان الاحتلال، حيث اتفق الطرفين على تطبيع علاقاتهما في عام 2020، كما توضح الصحيفة الفرنسية، مشيرة إلى أنه إذا كان قد تم الكشف عن الصفقة في شهر مارس الماضي من قبل معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، إلا أن عملية البيع لم يتم تسجيلها إلا في شهر يونيو الماضي.



وأكدت “لوموند” أن رئيس شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية ووزير الحرب السابق عمير بيريتس، سافر إلى المغرب في رحلة على طائرة خاصة من تل أبيب، حيث تم تعليق الروابط الجوية التجارية المباشرة بين الجانبين منذ عملية طوفان الاقصي في 7 أكتوبر 2023.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن Ofek 13، الذي وصفته وكالة ناسا بأنه “قمر استخباراتي”، هو أحدث إضافة إلى عائلة مكونة من أحد عشر قمرا صناعيا للمراقبة الخفيفة في مدار منخفض، تم تطويره وبناؤه في "إسرائيل" ابتداء من عام 1988. ومن المقرر أن يتم تسليمه إلى المغرب في غضون خمس سنوات، ويمكن أن يحل القمران الصناعيان محمد السادس-أ ومحمد السادس-ب، اللذان اشتراهما المغرب من فرنسا سنة 2013، على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فرانسوا أولاند.



سيكون استخدام Ofek 13 من قبل المغرب مدنيا في المقام الأول، حسبما نقلت “لوموند” عن عبد الحميد الحريفي، مدير المنتدى العسكري للقوات المسلحة الملكية المغربية، الذي أوضح أن تمويل الصفقة سيتم أخذه مباشرة من ميزانية الوكالة الوطنية لحماية الأراضي والمساحة ورسم الخرائط. (ANCFCC).



وخلال الفترة 2020-2023، صعدت تل أبيب إلى المركز الثالث بين مصدّري الأسلحة إلى المغرب، خلف الولايات المتحدة وفرنسا.



وإذا تم تأكيد هذا العقد الجديد، فإنه سيرفع التعاون العسكري بين الجانبين إلى مستوى غير مسبوق، تقول “لوموند”، مشيرة إلى أنه تم تفسير المصير المخصص لإيرباص وتاليس في هذا السياق على أنه نتيجة الركود الطويل للغاية الذي شهدته العلاقات الفرنسية المغربية في عامي 2022 و2023، على الرغم من أن الخارجية الفرنسية لعبت “دورا نشطا” في محاولة تجديد العقد الموقع مع الشركتين الفرنسيتين، كما تنقل الصحيفة عن مصدر مقرب من الأمر. وتشير صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية إلى الشركتين انضمتا للمسابقة لكنهما خسرتا.

