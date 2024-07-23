السلطة القضائية الإيرانية: تقديم 3300 شكوى في قضية اغتيال الشهيد سليماني

وأضاف: صدرت لائحة اتهام ضد 73 متهما، من بينهم الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية ترامب ووزير الخارجية السابق لهذا البلد، في هذا الملف وستتابع محكمة الجنايات هذه القضية في 7 سبتمبر من العام الجاري.



وردا على سؤال عن المواطن الايراني المعتقل في العراق محمد رضا نوري، قال: تم اعتقاله لأول مرة بتهم إرهابية، وبعد بذل الجهود تم تغيير عنوان التهم.



وتابع: الإدارة الأمريكية كانت تحاول وراء تسليم المواطن الإيراني إلى أمريكا لمحاكمته، لكن الحكومة العراقية لم توافق ونأمل أن نشهد إطلاق سراح هذا الشخص بجهود الحكومة والسلطة القضائية.



وفي جانب آخر أدان المتحدث باسم السلطة القضائية بشدة استمرار عدوان الكيان الصهيوني الغاصب على الأراضي الإسلامية بما فيها اليمن ولبنان وسوريا وفلسطين، مضيفا أن هذه الأحداث تدل علي أن الطبيعة الوحشية لهذا الكيان الزائف لا تشبع.



وأضاف، إن فشل هذا الكيان في تحقيق غرضه المتمثل في هزيمة مقاومة الشعب الفلسطيني رغم محاولاته خلال الأشهر العشرة الماضية وبدأت حركة للتعرف على تصرفات الكيان الصهيوني في العالم وستؤدي هذه التصرفات إلى زوال هذا الكيان.



وتابع، من الضروري اتخاذ خطوات لوقف جرائم الكيان الصهيوني وتوفير الأرضية لمحاكمة قادة هذه الحكومة الزائفة.