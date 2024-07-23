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الثلاثاء 23 تموز 2024 ساعة 12:29

نامبيا تؤكد دعمها قرار محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

نامبيا تؤكد دعمها قرار محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وأكدت المحكمة في قرارها أنّ الاحتلال الإسرائيلي والسياسات المرتبطة به غير قانونية وتمييزية وتنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ونقل موقع ويندهك أوبزرفر عن بيا موشيلينغا وزير العلاقات الدولية والتعاون الناميبي قوله في بيان أمس: “إن ناميبيا تظل ملتزمة تماماً بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير”، مضيفاً: “نحن في نامبيا نثني على محكمة العدل الدولية لقيامها بفحص شامل ومفصل للحقائق وللقانون ونحث المجتمع الدولي على دعم حقوق الشعب الفلسطيني والعمل من أجل إرساء السلام في المنطقة”.

وشدد موشيلينغا على أن موقف نامبيا المتفرد بشأن هذه القضية يأتي مدفوعاً بتجربتها التاريخية الخاصة في مواجهة التمييز العنصري والقمع والفصل العنصري، وهو يؤكد إيمانها بدور محكمة العدل الدولية في إرساء أساس قانوني آمن لتسوية سياسية دائمة للقضية الفلسطينية والتزامها الأوسع بالعدالة والمساواة والعدالة الإنسانية.

ودعا المسؤول النامبي المجتمع الدولي إلى استخدام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لضمان الامتثال والتنفيذ الفوري لقرار محكمة العدل الدولية.
رقم : 1149388
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