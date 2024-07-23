7 شهداء وعدد من الجرحى برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والمقاومة تتصدى وتوقع إصابات بين قواته

وذكرت وكالة وفا أن أعداداً كبيرة من قوات الاحتلال برفقة عدد من الجرافات اقتحمت فجراً مدينة طولكرم ومخيمها وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى استشهاد فلسطينية وإصابة 4، كما استشهد 4 فلسطينيين في حارة الحمام بالمخيم، إثر استهدافهم بطائرة مسيرة للاحتلال وقامت جرافة له بالتنكيل بجثامين الشهداء الأربعة ونقلتهم إلى خارج المخيم، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثامينهم ولا يزال هناك أعداد من الإصابات داخل المخيم يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم لنقلهم إلى المستشفيات.



وفجرت قوات الاحتلال منزل شهيد في المخيم، بينما قامت جرافاته بتجريف وتخريب البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين من مركبات ومحال تجارية ووضع ركام الأتربة والحجارة على مداخل المنازل وإغلاق أزقة المخيم بها.



وتصدت المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال، موضحة في بيان لها أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في حارة الحمام بالمخيم، واستهدفوا آلياته بعدد من العبوات، محققين إصابات مباشرة في صفوف قواته وآلياته، مشيرة إلى أنهم فجروا عبوة معدة مسبقاً في مكان تمركز قناصة وقوات العدو الإسرائيلي في شارع المربعة بالمخيم.



وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال منطقة العاروض في بلدة سعير في الخليل، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لاستشهاد شابين، وإصابة العشرات بحالات اختناق، كما اعتقلت شاباً.



واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحامها بلدات برقة في نابلس ودير سامت في الخليل وبيت ساحور في بيت لحم.