اشتباكات ضارية في رفح... والفصائل الفلسطينية: الاغتيالات لن تكسر عزيمتنا

وفي هذا الصدد قالت حركة حماس أنّ الاغتيال طال قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام في مخيم طولكرم أشرف نافع، ومعه القائدين في كتائب شهداء الأقصى محمد عوض ومحمد بديع.

وشدّدت الحركة على أنّ هذه الاغتيالات لن تكسر شوكة المقاومة ولن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً على مواصلة طريق التحدي والمواجهة، مضيفةً أنّ جرائم الاحتلال وعمليات الاغتيال في الضفة لن توقف مسيرة المقاومة المتصاعدة.

وفي سياق متصل زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهداء في طولكرم، مؤكدةً أنّ الاغتيالات التي نفذها الاحتلال باستخدام مسيّرة تعكس "طبيعته الإرهابية وتعطشه لسفك الدم الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا".

من جهتها كتائب شهداء الأقصى زفت قائديها الميدانيين والقائد في كتائب القسّام، مشددةً على أنّها "ستبقى ثابتة على درب الثورة والمقاومة حتى التحرير والعودة".

وارتقى 5 شهداء، بينهم 3 من قادة المقاومة وأم وابنتها، صباح الثلاثاء، في استهداف مسّيرة إسرائيلية لمخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

ووعلى الرغم من اغتيال العدو الصهيوني للقادة إلا أن المقاومة واصلت عمليتها تصدياً لقوات "جيش" الاحتلال التي شنّت عدواناً واسعاً على طولكرم، قبل أن تنسحب تحت نيران المقاومين.

وأكدت سرايا القدس - كتيبة طولكرم تفجيرها عبوة ناسفة معدّة مسبقاً في مكان تمركز القناصة والقوات الإسرائيلية في محور المربعة في المدينة.

كما أعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس) في طولكرم، أنّها فجّرت عبوةً ناسفة من نوع "السنقور 5" في جرافة "D9" إسرائيلية في محور المقاطعة في طولكرم، وعرضت مشاهد توثق لحظة الاستهداف.

من ناحيتها، قالت كتائب شهداء الأقصى في طولكرم إنّ مقاتليها خاضوا اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم في عدة محاور.

كتائب أبو علي مصطفى (الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) في طولكرم، أعلنت أنّ مقاتليها استهدفوا آليات الاحتلال في المدينة بعددٍ من العبوات المتفجرة والناسفة، مشيرة إلى خوضهم اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال عند عدة محاور.

كذلك، قالت قوات العاصفة في طولكرم، إنّ مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة والمخيم، من جهة شارع نابلس، بعبوة "عاصف"، محققين إصاباتٍ مُباشرة.

وقالت مصادر إنّ قوات الاحتلال فجرت منزل الشهيد نافع خلال عدوانها على مخيم طولكرم، حيث حاصرته وسط تحليق للمروحيات وانتشار للقناصة بشكل كبير.

ونقلت عن أحد الفلسطينيين أنّ ابنته لا تزال تحت الركام من جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف طولكرم، وعمدت جرافة الاحتلال للتنكيل بجثامين الشهداء ونقلهم إلى خارج المخيم.

ولفتت أيضاً إلى أنّ عمليات التجريف الإسرائيلية خلّفت دماراً كبيراً انطلاقاً من مخيم نور شمس حتى مخيم طولكرم.

إصابة مستوطنين إثنين يعملان لصالح وزارة الأمن الإسرائيلية في جلبوع

وفي سياق متصل، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مستوطنين إثنين يعملان لصالح وزارة الأمن الإسرائيلية في انفجار عبوة ناسفة أثناء قيامهما بدورية قرب "السياج الفاصل" في منطقة جلبوع.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية، شهد المسجد الأقصى، في القدس المحتلة، اقتحامات من مجموعات من المستوطنيين بحماية من قوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، الذي واصل الاعتداء على منازل الفلسطينيين هناك بالهدم.

وأجبر الاحتلال، الفلسطيني خليل كباجة، على هدم منزله المكوّن من طابقين في بلدة الطور جنوبي القدس، وهدم الاحتلال منازل أخرى في حي الصلعة بحبل المكبّر، وفي منطقة واد قدوم في سلوان، حيث هدم مخزناً أيضاً.

وكذلك، عمدت قوات الاحتلال إلى هدم جزءٍ من منزلٍ في مدينة اللد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.