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الثلاثاء 23 تموز 2024 ساعة 15:40

ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في جنوب إثيوبيا إلى أكثر من 150 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في جنوب إثيوبيا إلى أكثر من 150 قتيلاً
ووقع انزلاق التربة، صباح الاثنين، بعد هطول أمطار غزيرة في منطقة جبلية في جنوب إثيوبيا.
 
ووفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، فإن "عدد قتلى الانهيار الأرضي في جنوب البلاد ارتفع إلى 157 شخصاً، ولم يستبعد احتمالية ارتفاع العدد".
 
وأضافت الوكالة أن "مسؤولين قالوا إن انهياراً أرضياً دفن أشخاصاً في منطقة جوفا بولاية جنوب إثيوبيا، ثم وقع انهيار أرضي ثان ودفن آخرين كانوا يحاولون إنقاذ ناجين صباح أمس الاثنين".
 
بدوره، قال رئيس الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في منطقة جوفا، ماركوس ميليسي، لوكالة "رويترز" إن "البحث لا يزال مستمراً وهناك جثث لم يتم انتشالها بعد. المنطقة صعبة للغاية. انتشلنا حتى الآن 157 جثة من بلدتين... ونعتقد أن العدد سيرتفع".
 
وكان مسؤول في منطقة جوفا، قال أمس الإثنين، إن ما لا يقل عن 50 شخصاً لقوا حتفهم بينهم أطفال.
 
من جهتها، ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن مشاهد نشرتها شبكة "فانا برودكاستينغ كوربوريشن" (Fana Broadcasting Corporation) الإعلامية التابعة للدولة الإثيوبية أن هناك "مئات الأشخاص دفنوا تحت أكوام من التراب".
 
يذكر أن منطقة جنوب إثيوبيا تتعرّض لأمطار موسمية بين شهري نيسان/أبريل ومطلع شهر أيار/مايو تسببت بفيضانات ونزوح جماعي، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".
رقم : 1149425
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