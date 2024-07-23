وأكد مصدر الثلاثاء، أنّ المقاومة تخوض اشتباكات ضارية في المحاور الغربية من رفح، جنوبي القطاع، وتحديداً في حي تل السلطان.



وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، استهدافها جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، قرب مسجد الظلال شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.



بدورها، عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد توثق تجهيز وإطلاق رشقات صاروخية على "حوليت" و"ياتيد" و"صوفا" و"أفيشالوم" ومستوطنات "غلاف غزة".



ولفتت السرايا إلى أنّ الرشقات الصاروخية أطلقت من عمق مناطق التواجد الإسرائيلي في مدينة رفح.



وضمن عملية مشتركة مع كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استهدفت سرايا القدس تجمعات قوات الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم"، في مدينة غزة، بوابل من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل.



وفي عملية منفصلة، استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم الاحتلال في حي تل السلطان غربي رفح، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.



من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى دكّها تحشدات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.



وبالتزامن مع عمليات المقاومة، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوصول مروحية عسكرية إلى مستشفى "شيبا تل هشومر" في "تل أبيب"، وتحدثت عن دوي صفارات الإنذار في "نير عوز" و"نيريم" و"العين الثالثة" في "غلاف غزّة".



وشهدت محاور جنوبي القطاع أمس عمليات عديدة نفذتها المقاومة، حيث استهدفت كتائب القسام 3 دبابات "ميركافا" وجرافة "D9" عسكرية بقذائف "الياسين 105" وعبوة "شواظ"، في منطقة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.



واستهدفت الكتائب أيضاً دبابة "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105"، وعبر العمل الفدائي من خلال استخدام عبوة "شواظ"، في حي الفرقان في تل السلطان، غربي مدينة رفح.



إضافة إلى تمكّن مجاهدي القسام من تفجير جزء من نفق في قوات هندسة الاحتلال، في أثناء ضخّ قوات الاحتلال غازاً متفجراً داخله، أحدث انفجاراً عكسياً في اتجاه هذه القوات، في الحي نفسه.



وتمكن المقاومون من الاشتباك مع قوة إسرائيلية داخل مبنى من مسافة صفر، وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ وجريح، في حي الفرقان في تل السلطان.



من جهتها، استهدفت سرايا القدس بقذائف الهاون موقعي "كرم أبو سالم" و"صوفا" العسكريين، شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.