تقرير: الصين وجنوب أفريقيا تواصلان قيادة إمدادات الكروم في العالم

ويشير الموقع إلى أنه "وفي حالة الصين، يظل الطلب على خام الكروم والفيروكروم عالي الكربون قوياً على خلفية ارتفاع إنتاج الفولاذ المقاوم (معروف باسم ستانلس ستيل) للصدأ ، وهو ما يدعم أسعار خام الكروم. في عام 2023، شهد الإنتاج العالمي من خام الكروم زيادة، مدفوعاً بالطلب المتزايد من المصاهر الصينية".

ويضيف الموقع أن "إنتاج خام الكروم ارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي عام 2023، وذلك على خلفية نمو بنسبة 4.6% على أساس سنوي في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو مصدر رئيسي للطلب على الكروم. ومع ذلك، انخفض إنتاج خام الكروم في الربع الأول من العام مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، بسبب انخفاض الاستهلاك. ومع ذلك، تشير الأرقام إلى استمرار النمو على أساس سنوي".

أسعار الكروم تكتسب زخماً هذا العام

ووفق ما ذكر الموقع فإن "أسعار الكروم تكتسب زخماً هذا العام، لكن أسعار الفيروكروم لا تزال تحت الضغط"، وأن "المنتجين لجأوا في جنوب أفريقيا إلى استخدام مخزونات الكروم في ظل الطلب الذي فاق التوقعات. البلاد تظل المصدر الأول للكروم على مستوى العالم، في حين تظل الصين المستورد الأول".

هذا وتستحوذ دولة جنوب أفريقيا على حوالى 17.8 مليون طن من إجمالي 21.8 مليون طن تم تصديرها عام 2023. وفي المقابل، تستحوذ الصين على حوالي 18.3 مليون طن من واردات الكروم من إجمالي 20 مليون طن تم استيرادها عالمياً في 2023.

ويعتبر "ماينينغ ويكلي" أن "أفريقيا ستستحوذ في 2023 على 82% من حصة سوق الإمدادات، بينما ستستحوذ الصين على 92% من حصة سوق الواردات".

وبالإضافة إلى ذلك، بدأت الصين في استيراد المزيد من الكروم من باكستان وزيمبابوي وإيران وتركيا وبابوا غينيا الجديدة.

وسجلت جميع المناطق، باستثناء آسيا، نمواً في إنتاج الكروم في الربع الأول من العام، حيث نما الإنتاج الإجمالي بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 9.7 مليون طن في الربع. ومع ذلك ، فإن الزيادة البالغة 7% في إنتاج الكروم في جنوب أفريقيا في عام 2023 لم تكن كافية لتغطية النمو البالغ 27% الذي شهدته الصادرات على مستوى العالم، ما يعني وجود فجوة متزايدة بين الاستهلاك الداخلي والإنتاج والصادرات في جنوب أفريقيا.

إنتاج خام الكروم ملائم للسوق أكثر من الفيروكروم

ويبيّن موقع "ماينينغ ويكلي" أن "المنتجين في أفريقيا يفضّلون إنتاج خام الكروم على إنتاج الفيروكروم بسبب تكاليف الكهرباء المرتفعة وظروف سوق خام الكروم الأكثر ملاءمة".

ويقول إنه "في حين أن سوق الفيروكروم عالي الكربون لا يتأثر بشكل كبير بالعقوبات المفروضة على روسيا، فإن هيكل سوق الفيروكروم منخفض الكربون يشهد بعض التغييرات. وتظل أسعار الفيرروكروم تحت الضغط نتيجة ضعف الأسواق العالمية اللاحقة وفائض المعروض من السبائك".

وتستمر الصين في الإبلاغ عن نمو في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ، في حين تشهد مناطق إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ الرئيسية الأخرى نمواً أقل.

وتتوقع السوق 1.2 مليون طن إضافية من إمدادات الكروم هذا العام بسبب مشاريع التوسع التي تنفذها عدد من الشركات التابعة لجنوب أفريقيا مثل "Jubilee Metals" و"Tharisa Minerals" و"Pelagic Resources" و"African Rainbow Minerals" و"Sibanye-Stillwater" و"Eastern Platinum".

وبحسب الموقع "قد تستمر جنوب أفريقيا في مواجهة صعوبات في تصدير المعادن بسبب القيود اللوجستية التي تواجهها البلاد فيما يتصل بالسكك الحديدية والموانئ".

في المقابل "شهد الفيروكروم طلباً ضعيفاً في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نظراً للتضخم والقضايا الجيوسياسية التي تؤثر على الطلب الاستهلاكي، في حين يعاني السوق الصيني حالياً من العرض الزائد، حيث وصل إنتاجه إلى مستويات قياسية في عام 2023. كما ارتفع الإنتاج العالمي من الفيروكروم بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 16.2 مليون طن في عام 2023".

موعد مؤتمر Chromium 2024 في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل

ويلفت التقرير المنشور في "ماينينغ ويكلي" إلى أنه "في الوقت نفسه، ستستضيف ICDA مؤتمر Chromium 2024، في كيب تاون، في الفترة من 5 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر" المقبل.

ويقول إن "الحدث سيستضيف المتحدثين والمندوبين وهم يناقشون كيف يمكن لجنوب أفريقيا الوصول إلى إمكاناتها الكاملة في تصدير الكروم خلال العقد المقبل، وخاصة من خلال معالجة التحديات النظامية الرئيسية".

كما "تشمل المواضيع الأخرى للمناقشة مدى أهمية الصين في تطوير قطاع الكروم في جنوب أفريقيا ، وما هي التوقعات لكل من صناعتي الكروم والفيروكروم، وكيف تؤثر الاستدامة على الأسواق العالمية"، وفق ما ذكر الموقع في تقريره.