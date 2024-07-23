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الثلاثاء 23 تموز 2024 ساعة 15:49

تنكسيري: أبناء المقاومة يعتمدون على أنفسهم ويردون بحزم على الاعتداء وغير مرتهنين لأحد

تنكسيري: أبناء المقاومة يعتمدون على أنفسهم ويردون بحزم على الاعتداء وغير مرتهنين لأحد
وقال، في تصريح صحافي الثلاثاء، إنّ "حزب الله لبنان الشجاع، واليمن البطل، والعراق المقاوم، دخلوا جميعهم ساحة الصراع"، مشيراً إلى أنّ الاعتداءات الإسرائيلية على محور المقاومة والتي أدت إلى استشهاد الآلاف من الأبرياء، زادت من عزيمته.
 
وأضاف تنكسيري أنّ فصائل المقاومة تتحرك بما يمليها عليه ضميرها أمام ما يحدث من ظلم، و"ترد بحسم على الأعداء، وتبدو أقوى وأكثر عزماً كلما حاولوا استهدافها".
 
وبشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على اليمن، أكد تنكسيري أن ضرب البنى التحتية في اليمن ليس بطولة، والمقاومة في اليمن مستمرة. 
 
وشدّد على أنّ أنصار الله في اليمن مستمرون بمقاومتهم معتمدين على إمكانياتهم وقدراتهم المحلية في تصنيع الأسلحة، نافياً مزاعم أن يكونوا مرتهنين للآخرين.
 
وتابع، في سياقٍ متصل، أنّ "أبناء محور المقاومة يعتمدون على إمكانياتهم وما المزاعم التي تقول أنهم مرتهنيين للغير إلا حجج ينشرها من لا يستطيع التغلب عليهم".
 
وأكد قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران أنّ الأوضاع الحالية تعكس إصرار محور المقاومة على مواجهة اعتداءات "إسرائيل" وظلمها.
 
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أكدت أنّ  العدوان على اليمن يعكس الطبيعة الوحشية للكيان الصهيوني، محذرةً من خطورة تصعيد التوتر واتساعه في المنطقة. 
 
وبدروه، قال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، إنّ "إسرائيل" استهدفت في عدوانها على اليمن عمداً المنشآت المدنية والحيوية.
رقم : 1149430
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