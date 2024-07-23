قوات كييف تخلي مواقعها في قرية ماكييفكا في لوغانسك

وقال: "فلول قوات كييف تخلت عن مواقعها التي احتلتها لفترة طويلة، وتراجعت إلى مواقع احتياطية شمال غرب القرية بعد أن تكبدت خسائر كبيرة".

وأشار إلى أن العسكريين الأوكرانيين تراجعوا بعد أن وجهت القوات الروسية ضربة قوية ألحقت بهم خسائر فادحة.