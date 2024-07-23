روسيا تحبط هجوماً إرهابياً في بيلغورود

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن "المعتقلين اعترفا، وفتحت هيئات التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضدهما، وتم أخذ إجراء وقائي في شكل احتجاز. وهكذا، تم إيقاف محاولة أخرى من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية للتحريض على العداء بين الطوائف على أراضي روسيا الاتحادية".

وجاء في تقرير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في ماريوبول، في جمهورية دونيتسك الشعبية، مواطنين روس، من مواليد 1986 و1993، كانا يخططان، بناء على توجيهات من الخدمات الخاصة الأوكرانية، لإشعال النار في مسجد في بيلغورود".