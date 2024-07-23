وحيدي: إيران مستعدة لتعاون كامل في مكافحة تهريب المخدرات بالمنطقة

وقال وزير الداخلية الإيراني في حديث مع الصحفيين، موضحا المناقشات التي دارت في المؤتمر الإقليمي الثاني لمكافحة المخدرات لدول جوار العراق في بغداد: إن الوفود المشاركة في هذا الاجتماع قدمت آراءها ووجهات نظرها لزيادة التقارب والتآزر، وتم في الختام قراءة بيان حول مدى التقدم الحاصل وضرورة المزيد من التعاون بين دول الجوار لمكافحة تهريب المخدرات بشكل فعال في المنطقة.

واعتبر وحيدي هذا الاجتماع بأنه مبادرة جيدة وفعالة للغاية من قبل وزارة الداخلية العراقية، وقال إن رئيس الوزراء العراقي قدم أيضا وجهات نظر قيمة في مجال التعاون الإقليمي لمكافحة تهريب المخدرات.

وذكر أن الاجتماع المقبل لهذا المؤتمر الإقليمي سيعقد في طهران العام المقبل.

وأضاف وزير الداخلية الإيرانية أنه تمت في هذا اللقاء دعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لزيارة طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وقال وحيدي أن الوفود المشاركة في الاجتماع ناقشت وتبادلت الآراء حول استمرار التعاون والدعم المتبادل في مختلف المجالات بما في ذلك القضايا الأمنية والنقل غير المشروع للأسلحة والمخدرات في المنطقة.

وتابع وحيدي أنه في هذا الاجتماع، تم أيضا توجه الشكر والتقدير لشعب العراق وحكومته على استقبال واستضافة الزوار الإيرانيين في مراسم الأربعين.

وقيّم الحوار وتبادل وجهات النظر مع الجانب العراقي خلال هذه الزيارة بالجيد، وأكد: بالنظر إلى العلاقات الطيبة والقوية بين البلدين إيران والعراق والمحادثات التي جرت خلال عهد الرئيس آيةالله السيدإبراهيم رئيسي وفترة تولي مهام الرئاسة بالإنابة من قبل السيد مخبر مع الجانب العراقي، فقد توفر الكثير من النتائج والإنجازات من أجل التنمية والتقدم في البلدين الصديقين والشقيقين.

وشارك في هذا الاجتماع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وزير الداخلية أحمد وحيدي، والسفير محمد كاظم آل صادق، ورئيس شرطة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لقوى الامن الداخلي إيرج كاكاوند.

وانعقد في بغداد الاثنين المؤتمر الإقليمي الثاني لمكافحة المخدرات لدول جوار العراق بحضور وزراء الداخلية للدول الأعضاء ورؤساء شرطة مكافحة المخدرات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية والأردن والكويت وتركيا ومصر وسوريا ولبنان.

وعقد الاجتماع التمهيدي لهذا المؤتمر يومي السبت والأحد بحضور رؤساء الشرطة وفرق الخبراء من الدول الأعضاء.