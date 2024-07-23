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الثلاثاء 23 تموز 2024 ساعة 16:10

القضاء الإيراني یستنكر استمرار عدوان الاحتلال على الأراضي الإسلامية

القضاء الإيراني یستنكر استمرار عدوان الاحتلال على الأراضي الإسلامية
وقال جهانغیر الیوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي فی طهران: فشل هذا الكیان في تحقيق غرضه المتمثل في هزيمة مقاومة الشعب الفلسطيني رغم محاولاته خلال الأشهر العشرة الماضية وبدأت حركة للتعرف على تصرفات الكیان الصهيوني في العالم وستؤدي هذه التصرفات إلى زوال هذا الكیان.

وأضاف: من الضروري اتخاذ خطوات لوقف جرائم الكیان الصهيوني وتوفیر الأرضیة لمحاكمة قادة هذه الحكومة الزائفة.

ورداً على سؤال حول آخر تطورات ملف اغتيال الشهيد سليماني قال المتحدث باسم السلطة القضائية: قدم نحو 3300 شخص شكوى في هذا الملف وتم متابعة القضية من الجانبين القانوني والجنائي، وحكمت المحكمة القانونية للعلاقات الدولية بفرعها الـ55 في طهران علی كل من المدانين في ملف اغتيال الشهيد سليماني، بدفع 5 ملايين دولار وإجمالي 16 مليار و590 مليون دولار.

وقال عن القسم الجنائي من الملف: صدرت لائحة اتهام ضد 73 متهما، من بينهم الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمیركیة ترامب ووزير الخارجية السابق لهذا البلد، في هذا الملف وستتابع محكمة الجنايات هذه القضية في 7 سبتمبر من العام الجاري.

وردا على سؤال عن المواطن الإيراني المعتقل في العراق محمدرضا نوري، قال: تم اعتقاله لأول مرة بتهم إرهابية، وبعد بذل الجهود تم تغيير عنوان التهم.

وتابع جهانغير: الإدارة الأمیركية كانت تحاول وراء تسليم المواطن الإيراني إلى أمیركا لمحاكمته، لكن الحكومة العراقية لم توافق، ونأمل أن نشهد إطلاق سراح هذا الشخص بجهود الحكومة والسلطة القضائیة.

وبشأن المتابعات للإفراج عن الحاج الإيراني المعتقل في السعودية "محمد خزائي" قال: تجري المتابعات من قبل وزارة العدل ووزارة الخارجية ومعاونیة السلطة القضائیة للشؤون الدولیة للإفراج عنه وعودته إلى أرض الوطن.
رقم : 1149440
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