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الثلاثاء 23 تموز 2024 ساعة 16:17

النائب رعد: لو تم تزويد العدو بأحدث أنواع الأسلحة لن يستطيع تغيير المعادلة

النائب رعد: لو تم تزويد العدو بأحدث أنواع الأسلحة لن يستطيع تغيير المعادلة
وأضاف : ”الإنقسامات والترهّلات والإختلافات المُعيقة عن التخطيط الجدّي والرؤية الصحيحة تمنعه من أن يواصل تحدّيه وأن ينجح فيه”.
 
وقال رعد: ”أنتم المنتصرون يا أهل المقاومة، ويا أحبّاء الشهداء ، والشهداء هم المداميك التي يفتحون من خلالها الطرق الميسرة لتحقيق الإنتصار الكبير”.
 
كلام الحاج رعد جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقلمه حزب الله في بلدة صير الغربية للشهيد السّعيد على طريق القدس المجاهد علي جعفر معتوق بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون ، شخصيات وفعاليات ، عوائل الشهداء ، علماء دين ، وحشد من الأهالي.
 
وأشار رعد إلى أنّ” الفشل الذريع الذي سيسقط فيه العدوّ بعد كلّ ما فعله من إعتداءات وبعد كلّ ما استخدمه من أسلحة سيجده سراباً”.
 
وختم: ”مهمّتنا في الوقوف إلى جانب المظلوم ومواجهة أهل الظلم بأنّ نُنجِز تكليفنا والنّصر بيد الله والله لا ينصر إلّا الصّادقين”.
رقم : 1149445
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