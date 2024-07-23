الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 تموز 2024 ساعة 17:48

"فورين بوليسي": مبادرة سلام أميركية بشأن السودان منتصف الشهر المقبل

"فورين بوليسي": مبادرة سلام أميركية بشأن السودان منتصف الشهر المقبل
وكشفت المجلّة أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعمل على "تجديد عملية السلام في السودان"، وأنّها ستطلق مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في السودان من خلال محادثات سلام تنطلق منتصف آب/أغسطس المُقبل، لافتةً إلى أنّ ذلك يأتي "بعد أشهر من المفاوضات خلف الكواليس".
 
وأشارت المجلّة في مقالها إلى أن كلاً من سويسرا والمملكة العربية السعودية ستستضيفان المحادثات رفيعة المستوى الشهر المقبل".
 
وأضافت أن المباحثات المرتقبة، في حال وافقت الأطراف عليها، سيترأسها كل من وزير الخارجية الأميريكي، أنتوني بلينكين، والسفيرة الأميركية في نيويورك، ليندا توماس.
 
وكشفت "فورين بوليسي" أنه "ستتم دعوة قوى ومؤسسات إقليمية أخرى لها مصالح في الصراع، بما في ذلك الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومصر، والإمارات، من أجل مراقبة المباحثات" بحسب ما أفادت.
 
ومن المقرر أن يطلع المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، الكونغرس خلال الأسبوع الجاري على الخطط بشأن المفاوضات، حيث سيشارك بيرييلو في إقناع كبار المفاوضين من كلا جانبي الصراع بحضور المحادثات.
 
قمّة رباعية
وفي سياقٍ متصل، استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، الثلاثاء، نظيره السوداني، حسين عوض، وذلك في لقاء ثنائي أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.
 
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، أحمد أبو زيد، في تصريح صحافي عقب اللقاء، إن عبد العاطي "حرص على التأكيد على استمرار تأييد ودعم مصر لاستقرار وسلامة دولة السودان وشعبها الشقيق"، وأن "مصر لن تألو جهداً من أجل مساعدة الأشقاء السودانيين لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والإنسانية الناجمة عن الحرب الجارية.
 
وأكد أن "أهم مخرجات المؤتمر تمثّلت فى التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وتوفير الدعم الإغاثي والإنساني للسودان ودول الجوار، وملكية الشعب السوداني للعملية السياسية" وفق تعبيره.
 
من جهته، أكد وزير الخارجية السوداني على متانة العلاقات الثنائية والتنسيق عال المستوى بين القيادتين السياسيتين في مصر والسودان.
 
كما ناقش الوزيران المبادرات الإقليمية المطروحة للتعامل مع الأزمة السودانية، وقد حرص الوزيران على تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تفعيل الآليات التنسيقية المشتركة، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية الهامة، ولا سيما الأوضاع فى القرن الأفريقي وفلسطين والبحر الأحمر وليبيا ومنطقة الساحل والصحراء، بالإضافة إلى قضية سد النهضة ووحدة الأمن المائي بالنسبة إلى مصر والسودان.
 
هذا وذكرت صحيفة "الأخبار" السودانية أن زيارة وزير الخارجية السوداني إلى القاهرة تأتي في إطار التحضير لقمة رباعية تجمع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، بحضور ورعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.
رقم : 1149460
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجيش السوري يدك مواقع النصرة في ريفي حماة وإدلب
الجيش السوري يدك مواقع النصرة في ريفي حماة وإدلب
8 دول أوروبية تبحث عن إعادة النظر في إستراتيجيتها حیال سوریا
8 دول أوروبية تبحث عن إعادة النظر في إستراتيجيتها حیال سوریا
23 تموز 2024
بعد قصفها مبان له..
بعد قصفها مبان له.. 'لن تبقى لكم دبابات'.. رسالة للمحتل توجهها المقاومة الاسلامية
23 تموز 2024
ا ف ب: 173 قتيلا في تظاهرات بنغلادش
ا ف ب: 173 قتيلا في تظاهرات بنغلادش
23 تموز 2024
الفصائل الفلسطينية توقع على
الفصائل الفلسطينية توقع على 'إعلان بكين'
23 تموز 2024
إقتحام طولكرم ومخيمها وإصابة شاب وتنفيذ حملة تدمير واسعة
إقتحام طولكرم ومخيمها وإصابة شاب وتنفيذ حملة تدمير واسعة
23 تموز 2024
في اليوم 291 للعدوان.. 77 شهيدا في خان يونس و16 آخرين في غزة وجباليا
في اليوم 291 للعدوان.. 77 شهيدا في خان يونس و16 آخرين في غزة وجباليا
23 تموز 2024
استنفار في كيان الاحتلال تحسباً للرد اليمني
استنفار في كيان الاحتلال تحسباً للرد اليمني
22 تموز 2024
٩١ شهيد و ٢٥١ جريح خلال اسبوع.. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم النصيرات 63 مرة
٩١ شهيد و ٢٥١ جريح خلال اسبوع.. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم النصيرات 63 مرة
22 تموز 2024
تركيا ترد على افتراءات وزير خارجية الإحتلال
تركيا ترد على افتراءات وزير خارجية الإحتلال
22 تموز 2024
"رويترز": جيش الإحتلال أمَر بإخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس تمهيدا لبدء عملية جديدة
"رويترز": جيش الإحتلال أمَر بإخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس تمهيدا لبدء عملية جديدة
22 تموز 2024
إعداد وثيقة الاتفاق الشامل للتعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا
إعداد وثيقة الاتفاق الشامل للتعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا
22 تموز 2024
رسالة احتجاج يمنية إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الصهيوني على الحديدة
رسالة احتجاج يمنية إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الصهيوني على الحديدة
22 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري