"فورين بوليسي": مبادرة سلام أميركية بشأن السودان منتصف الشهر المقبل

وكشفت المجلّة أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعمل على "تجديد عملية السلام في السودان"، وأنّها ستطلق مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في السودان من خلال محادثات سلام تنطلق منتصف آب/أغسطس المُقبل، لافتةً إلى أنّ ذلك يأتي "بعد أشهر من المفاوضات خلف الكواليس".

وأشارت المجلّة في مقالها إلى أن كلاً من سويسرا والمملكة العربية السعودية ستستضيفان المحادثات رفيعة المستوى الشهر المقبل".

وأضافت أن المباحثات المرتقبة، في حال وافقت الأطراف عليها، سيترأسها كل من وزير الخارجية الأميريكي، أنتوني بلينكين، والسفيرة الأميركية في نيويورك، ليندا توماس.

وكشفت "فورين بوليسي" أنه "ستتم دعوة قوى ومؤسسات إقليمية أخرى لها مصالح في الصراع، بما في ذلك الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومصر، والإمارات، من أجل مراقبة المباحثات" بحسب ما أفادت.

ومن المقرر أن يطلع المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، الكونغرس خلال الأسبوع الجاري على الخطط بشأن المفاوضات، حيث سيشارك بيرييلو في إقناع كبار المفاوضين من كلا جانبي الصراع بحضور المحادثات.

قمّة رباعية

وفي سياقٍ متصل، استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، الثلاثاء، نظيره السوداني، حسين عوض، وذلك في لقاء ثنائي أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، أحمد أبو زيد، في تصريح صحافي عقب اللقاء، إن عبد العاطي "حرص على التأكيد على استمرار تأييد ودعم مصر لاستقرار وسلامة دولة السودان وشعبها الشقيق"، وأن "مصر لن تألو جهداً من أجل مساعدة الأشقاء السودانيين لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والإنسانية الناجمة عن الحرب الجارية.

وأكد أن "أهم مخرجات المؤتمر تمثّلت فى التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وتوفير الدعم الإغاثي والإنساني للسودان ودول الجوار، وملكية الشعب السوداني للعملية السياسية" وفق تعبيره.

من جهته، أكد وزير الخارجية السوداني على متانة العلاقات الثنائية والتنسيق عال المستوى بين القيادتين السياسيتين في مصر والسودان.

كما ناقش الوزيران المبادرات الإقليمية المطروحة للتعامل مع الأزمة السودانية، وقد حرص الوزيران على تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تفعيل الآليات التنسيقية المشتركة، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية الهامة، ولا سيما الأوضاع فى القرن الأفريقي وفلسطين والبحر الأحمر وليبيا ومنطقة الساحل والصحراء، بالإضافة إلى قضية سد النهضة ووحدة الأمن المائي بالنسبة إلى مصر والسودان.

هذا وذكرت صحيفة "الأخبار" السودانية أن زيارة وزير الخارجية السوداني إلى القاهرة تأتي في إطار التحضير لقمة رباعية تجمع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، بحضور ورعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.