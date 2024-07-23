الجزائر تستعد لإطلاق مشروع "الممر الجنوبي" لنقل الهيدروجين إلى أوروبا

وقالت الشركة، في بيان، إن الاجتماع "حضرته شركات من ألمانيا، وإيطاليا، والنمسا".

وبحسب البيان، عُقد الاجتماع بحضور الرئيس المدير العام لمجمّع "سوناطراك"، رشيد حشيشي، وعضو مجلس إدارة شركة "في أن جي" الألمانية، بولك هانس جواكيم، والمدير العام لشركة "سي كوريدور" الإيطالية، كاريا فرانشيسكو، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لشركة "سنام" الإيطالية، إركولي بييرو، ومديرة الطاقات المتجددة لشركة "فاربوند" النمساوية، سوزانا زابريفا" وآخرين.

وأضاف البيان أن اللقاء "تضمّن عدة مداخلات ونقاشات مهمة تمحورت في مجملها حول هذا المشروع الطموح"، حيث اتفقت الأطراف المشارِكة خلال الاجتماع على توقيع مذكرة تفاهم في أيلول/سبتمبر المقبل، تتضمن إجراء عدد من دراسات الجدوى بشكل مشترك تتعلق بتنفيذ هذا المشروع المتكامل.

وأشار البيان إلى أنه "من خلال الممر الجنوبي لنقل الهيدروجين، تخطط الأطراف لتزويد الاتحاد الأوروبي بالهيدروجين الأخضر، حيث سينقل ما يقارب 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً من الجزائر نحو ألمانيا مروراً بإيطاليا والنمسا، وذلك اعتماداً على استغلال المنشآت الحالية لغرض نقل الهيدروجين أو من خلال منشآت جديدة".