تونس: الأمين العام لحركة الشعب يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

وأكد المغزاوي، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة تونس، أن "مجموعات من الشبان ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية أكدت دعمها له وانخراطها في حملته الانتخابية".

وقال إن تونس عاشت أكثر من عشرة أعوام "محاولات لوضع اليد من قوى داخلية متحالفة مع قوى خارجية"، مضيفاً أنه "ليس قدراً على تونس الارتهان للخارج أو خوض معارك ضد طواحين الريح من أجل تبرير العجز على الإنجاز".

وطالب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتعامل مع جميع مرشحي الانتخابات الرئاسية، على حد سواء، مؤكداً أن التضييق على أي مرشح هو أمر غير مقبول، على حد تعبيره.

وأوضح الأمين العام لحركة الشعب أن برنامجه الانتخابي يركز على" تعليم عمومي ناجع، وقطاع صحي عمومي عادل، والحق في الماء الذي حُرم منه جزء كبير من الشعب التونسي".

وأضاف أنه سيعمل على أن تكون تونس "مدمجة في محيطيها العربي والمغاربي، وعمقها الأفريقي" من أجل علاقات اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى مراجعة "اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وتحضير تونس للتموقع في البريكس".

تتمثّل حركة الشعب في البرلمان التونسي بـ 11 نائباً، وهي من الأحزاب المساندة للإجراءات الاستثنائية، التي بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.

في هذا السياق، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، الترشح للانتخابات الرئاسية، معلناً "مواصلة مسيرة النضال في معركة التحرر الوطني".