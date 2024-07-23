الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 تموز 2024 ساعة 17:52

تونس: الأمين العام لحركة الشعب يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

تونس: الأمين العام لحركة الشعب يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية
وأكد المغزاوي، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة تونس، أن "مجموعات من الشبان ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية أكدت دعمها له وانخراطها في حملته الانتخابية".
 
وقال إن تونس عاشت أكثر من عشرة أعوام "محاولات لوضع اليد من قوى داخلية متحالفة مع قوى خارجية"، مضيفاً أنه "ليس قدراً على تونس الارتهان للخارج أو خوض معارك ضد طواحين الريح من أجل تبرير العجز على الإنجاز".
 
وطالب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتعامل مع جميع مرشحي الانتخابات الرئاسية، على حد سواء، مؤكداً أن التضييق على أي مرشح هو أمر غير مقبول، على حد تعبيره.
 
وأوضح الأمين العام لحركة الشعب أن برنامجه الانتخابي يركز على" تعليم عمومي ناجع، وقطاع صحي عمومي عادل، والحق في الماء الذي حُرم منه جزء كبير من الشعب التونسي".
 
وأضاف أنه سيعمل على أن تكون تونس "مدمجة في محيطيها العربي والمغاربي، وعمقها الأفريقي" من أجل علاقات اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى مراجعة "اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وتحضير تونس للتموقع في البريكس".
 
تتمثّل حركة الشعب في البرلمان التونسي بـ 11 نائباً، وهي من الأحزاب المساندة للإجراءات الاستثنائية، التي بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.
 
في هذا السياق، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، الترشح للانتخابات الرئاسية، معلناً "مواصلة مسيرة النضال في معركة التحرر الوطني".
رقم : 1149463
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجيش السوري يدك مواقع النصرة في ريفي حماة وإدلب
الجيش السوري يدك مواقع النصرة في ريفي حماة وإدلب
8 دول أوروبية تبحث عن إعادة النظر في إستراتيجيتها حیال سوریا
8 دول أوروبية تبحث عن إعادة النظر في إستراتيجيتها حیال سوریا
23 تموز 2024
بعد قصفها مبان له..
بعد قصفها مبان له.. 'لن تبقى لكم دبابات'.. رسالة للمحتل توجهها المقاومة الاسلامية
23 تموز 2024
ا ف ب: 173 قتيلا في تظاهرات بنغلادش
ا ف ب: 173 قتيلا في تظاهرات بنغلادش
23 تموز 2024
الفصائل الفلسطينية توقع على
الفصائل الفلسطينية توقع على 'إعلان بكين'
23 تموز 2024
إقتحام طولكرم ومخيمها وإصابة شاب وتنفيذ حملة تدمير واسعة
إقتحام طولكرم ومخيمها وإصابة شاب وتنفيذ حملة تدمير واسعة
23 تموز 2024
في اليوم 291 للعدوان.. 77 شهيدا في خان يونس و16 آخرين في غزة وجباليا
في اليوم 291 للعدوان.. 77 شهيدا في خان يونس و16 آخرين في غزة وجباليا
23 تموز 2024
استنفار في كيان الاحتلال تحسباً للرد اليمني
استنفار في كيان الاحتلال تحسباً للرد اليمني
22 تموز 2024
٩١ شهيد و ٢٥١ جريح خلال اسبوع.. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم النصيرات 63 مرة
٩١ شهيد و ٢٥١ جريح خلال اسبوع.. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم النصيرات 63 مرة
22 تموز 2024
تركيا ترد على افتراءات وزير خارجية الإحتلال
تركيا ترد على افتراءات وزير خارجية الإحتلال
22 تموز 2024
"رويترز": جيش الإحتلال أمَر بإخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس تمهيدا لبدء عملية جديدة
"رويترز": جيش الإحتلال أمَر بإخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس تمهيدا لبدء عملية جديدة
22 تموز 2024
إعداد وثيقة الاتفاق الشامل للتعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا
إعداد وثيقة الاتفاق الشامل للتعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا
22 تموز 2024
رسالة احتجاج يمنية إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الصهيوني على الحديدة
رسالة احتجاج يمنية إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الصهيوني على الحديدة
22 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري