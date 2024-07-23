ثلاث شكاوى جديدة أمام المحكمة الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

وينوي الفريق القانوني، المؤلف من رئيس فريق المحامين الدوليين، جيل ديفرز، والأعضاء، عبد المجيد مراري وخالد الشولي وعيسى غولتسلار، القيام بعدد من الاجراءات القانونية وتقديم ثلاث شكاوى حول الانتهاكات التي يرتكبها "جيش" الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع الصحي، والاعتداءات المتكرّرة على الكوادر الصحية في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

تتعلق الشكوى الأولى بمجزرة النصيرات وسط قطاع غزة، والتي ارتكبها "جيش" الاحتلال في الـ8 من شهر حزيران/يونيو الجاري، وراح ضحيتها 274 شهيداً و698 جريح، في أثناء تنفيذه عمليةً لاستعادة 4 من أسراه لدى المقاومة في قطاع غزة، تحت غطاء القصف الوحشي الذي استهدف مئات المدنيين.

وتتعلق الشكوى الثانية بجريمة اغتيال رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء، الطبيب عدنان البُرش، في سجون الاحتلال، الذي اعتقله "جيش" الاحتلال في شهر كانون الثاني/يناير 2024، خلال وجوده في مستشفى العودة، ومساعدته مجموعة من الأطباء. فيما أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أنّ الشهيد البُرش، ارتقى نتيجةً للتّعذيب والجرائم الطبيّة التي يواجهها كافة معتقلي غزة في سجون الاحتلال.

فيما تتعلق الشكوى الثالثة بجرائم التعذيب التي ارتكبها الاحتلال خلال توقيف رئيس مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية في فترة اعتقاله التي دامت أكثر من 7 شهور، وتعرضه لتعذيب شديد ومعاملة مهينة على خلفية رفضه تسجيل فيديو يتهم فيه المقاومة بتحويل المستشفى إلى ثكنة عسكرية وغرف عمليات قتالية.

ويعقد فريق المحامين الدوليين لقاءاً مع قسم الضحايا في محكمة الجنايات الدولية من أجل التداول في تمثيل الضحايا لدى المحكمة وسُبل تعويضهم على الانتهاكات الإسرائيلية.