الاحتلال يكثف قصفه خان يونس.. وأكثر من 400 فلسطيني بين شهيد وجريح خلال ساعات

وأعلنت وزارة الصحة في غزّة، أنّ الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 84 فلسطينياً وإصابة 329 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وعن مجازر الاحتلال في مدينة خان يونس أمس الاثنين، أوضح الصحة في غزّة أدت إلى ارتقاء 73 شهيداً من بينهم 24 طفلاً و15 سيدة، كما تسببت بإصابة 270 شخص من بينها حالات خطيرة.

وفي هذا السياق، أفاد مصدربارتقاء 4 شهداء في استهداف الاحتلال مجموعة من الأشخاص في منطقة النحاس جنوبي شرقي مدينة خان يونس، كما ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون إثر استهدافهم من قبل مسيّرة إسرائيلية في منطقة ميراج جنوب المدينة.

ونسف الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بينما استهدف الطيران الحربي محيط شارع 5 وحي "آل قديح" شرقي عبسان الكبيرة شرقي المدينة.

ولم يسلم النازحون من الاستهدافات، حيث أكّد مراسل أنّ الاحتلال استهدف بغارةٍ شاحنة تقلّ نازحين في بني سهيلا في خان يونس، جنوبي القطاع، حيث أطلقت طائراته النار على بلدة القرارة والسطرين الشرقي والغربي في المدينة.

فيما ذكر الدفاع المدني في غزّة أنّه تم انتشال 4 شهداء من منزل قصفه الاحتلال في شارع الهوجا في جباليا شمالي القطاع.

أمّا في منطقة البريج وسط القطاع، فارتقى 9 شهداء بينهم 4 أطفال من جراء قصف إسرائيلي، بينما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أبراج القسطل شرقي دير البلح وسط القطاع.

في غضون ذلك، تحدث المراسل عن ارتقاء 9 شهداء في قصف إسرائيلي لبناء سكني في مخيم المغازي.

وفي مدينة رفح، استهدفت غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي حيي تل السلطان والبراهمة ومنطقة عريبة شمالي المدينة، مما تسبب بارتقاء شهيدين.

هذا وأكّدت منظمة الصحة العالمية أنّ نحو 14 ألف شخص قد يحتاجون إلى إجلاء من قطاع غزّة لتلقي العلاج الطبي.