صنعاء تتوصل الى اتفاق مع السعودية والحكومة الموالية لها برعاية صينية روسية

وذكر بيان أن الاتفاق يتعلق بعدة تدابير لخفض التصعيد بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفق نص مكتوب تسلمه من الطرفين.



وتضمن الاتفاق إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.



وأضاف، التوصل إلى تفاهمات تقضي باستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهره والهند يومياً او بحسب الحاجة على أن تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.



من جهته كشف رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، عن التوصل إلى اتفاق بين اليمن وحكومة ما يسمى بالشرعية الموالية للسعودية لمعالجة بعض القضايا الإنسانية والاقتصادية.



وأوضح عبدالسلام في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن الاتفاق نص على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.



وأكد الاتفاق على استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.



وأشار رئيس الوفد الوطني إلى أن الاتفاق تضمن عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.



إلى ذلك ذكر القيادي في انصار الله علي العماد في منشور على منصة "إكس" ، إلى أن أبرز مافي الاتفاق أن السعوديين تعهدوا للوفد اليمني كتابيًا عن كل نقاط المتفق عليها.



وقال الصحفي والخبير الاقتصادي رشيد الحدادي في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء "يبدو أن الرياض استجابت لشروط القيادة الثورية في صنعاء وتراجعت عن الإجراءات التصعيدية الأخيرة".



وأكد الحداد أن الاتفاق تم بوساطة روسية صينية قبل يومين في مسقط بين السعودية والحكومة الموالية لها من جهة وصنعاء من جهة أخرى حيث تم الاتفاق خطيا الأمر الذي يلزم السعودية تبعات أي تصعيد مستقبلا سيما بعد أن أثبتت صنعاء أن ما يسمى بالحكومة الموالية للتحالف السعودي الأماراتي لا يمكنها اتخاذ أي خطوة دون توجيهات سعودية.



وأضاف أن الاتفاق تضمن التوقف عن كافة الإجراءات التصعيدية الأخيرة ضد البنوك من كافة الأطراف والتوقف عن أي إجراءات مستقبلية ووقف التصعيد ضد شركات الاتصالات في العاصمة صنعاء والاتفاق على تسيير 6 رحلات عبر مطار صنعاء الدولي ومعالجة المشاكل التي تواجهها شركة الخطوط اليمنية.