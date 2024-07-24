الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 تموز 2024 ساعة 09:54

إصابة شخصين جراء انفجار سيارة أمام أحد الأبنية السكنية شمال موسكو

إصابة شخصين جراء انفجار سيارة أمام أحد الأبنية السكنية شمال موسكو
واشارت وكالة "روسيا اليوم"، الى أن "أصيب السائق البالغ 49 عاما في الانفجار فور ركوبه السيارة، في حين أصيبت امرأة بجروح في وجهها وتم نقلهما إلى المستشفى".
وتواصل الأجهزة الأمنية العمل في مكان الحادث وتقدم الطواقم الطبية المساعدة اللازمة للمصابين.

وتسبب الانفجار بتحطم زجاج النوافذ في عدة طوابق في المبنى المحاذي للموقع ، كما لحقت أضرار بالسيارات المركونة.

وترجح المعلومات الأولية أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة تم زرعها في السيارة.

من جهة اخرى، نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن مصادر لم تحددها القول إن ضابطا لدى المخابرات العسكرية الروسية أُصيب في انفجار سيارة بالعاصمة موسكو صباح اليوم الأربعاء.
رقم : 1149602
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
3 شكاوى جديدة تلاحق الاحتلال في الجنائية الدولية
3 شكاوى جديدة تلاحق الاحتلال في الجنائية الدولية
الاحتلال يعيد اقتحام طولكرم ويستخدم شابًا درعًا بشريًا
الاحتلال يعيد اقتحام طولكرم ويستخدم شابًا درعًا بشريًا
24 تموز 2024
حماس تحذر من فيديو مفبرك يحرض على المقاومة!
حماس تحذر من فيديو مفبرك يحرض على المقاومة!
24 تموز 2024
احتجاز نشطاء يهود في احتجاج على حرب غزة بالكونغرس الأمريكي
احتجاز نشطاء يهود في احتجاج على حرب غزة بالكونغرس الأمريكي
24 تموز 2024
المقاومة العراقية تهاجم هدفا حيويا في إيلات بالطيران المسيّر
المقاومة العراقية تهاجم هدفا حيويا في إيلات بالطيران المسيّر
24 تموز 2024
السودان.. دقلو يعلن موقفه من المشاركة بمحادثات سويسرا
السودان.. دقلو يعلن موقفه من المشاركة بمحادثات سويسرا
24 تموز 2024
الجيش السوري يدك مواقع النصرة في ريفي حماة وإدلب
الجيش السوري يدك مواقع النصرة في ريفي حماة وإدلب
23 تموز 2024
8 دول أوروبية تبحث عن إعادة النظر في إستراتيجيتها حیال سوریا
8 دول أوروبية تبحث عن إعادة النظر في إستراتيجيتها حیال سوریا
23 تموز 2024
بعد قصفها مبان له..
بعد قصفها مبان له.. 'لن تبقى لكم دبابات'.. رسالة للمحتل توجهها المقاومة الاسلامية
23 تموز 2024
ا ف ب: 173 قتيلا في تظاهرات بنغلادش
ا ف ب: 173 قتيلا في تظاهرات بنغلادش
23 تموز 2024
الفصائل الفلسطينية توقع على
الفصائل الفلسطينية توقع على 'إعلان بكين'
23 تموز 2024
إقتحام طولكرم ومخيمها وإصابة شاب وتنفيذ حملة تدمير واسعة
إقتحام طولكرم ومخيمها وإصابة شاب وتنفيذ حملة تدمير واسعة
23 تموز 2024
في اليوم 291 للعدوان.. 77 شهيدا في خان يونس و16 آخرين في غزة وجباليا
في اليوم 291 للعدوان.. 77 شهيدا في خان يونس و16 آخرين في غزة وجباليا
23 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري