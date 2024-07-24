إصابة شخصين جراء انفجار سيارة أمام أحد الأبنية السكنية شمال موسكو

واشارت وكالة "روسيا اليوم"، الى أن "أصيب السائق البالغ 49 عاما في الانفجار فور ركوبه السيارة، في حين أصيبت امرأة بجروح في وجهها وتم نقلهما إلى المستشفى".

وتواصل الأجهزة الأمنية العمل في مكان الحادث وتقدم الطواقم الطبية المساعدة اللازمة للمصابين.



وتسبب الانفجار بتحطم زجاج النوافذ في عدة طوابق في المبنى المحاذي للموقع ، كما لحقت أضرار بالسيارات المركونة.



وترجح المعلومات الأولية أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة تم زرعها في السيارة.



من جهة اخرى، نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن مصادر لم تحددها القول إن ضابطا لدى المخابرات العسكرية الروسية أُصيب في انفجار سيارة بالعاصمة موسكو صباح اليوم الأربعاء.