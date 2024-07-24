شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في منطقة الجرن في جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين كما قصف حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة ومخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع.



وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع نسف الاحتلال مباني سكنية في بلدة القرارة شمال شرق المدينة وأطلقت آلياته النار بكثافة تجاه المنازل في بلدة بني سهيلا وسط قصف مدفعي، كما نسف منازل غرب مدينة رفح جنوب القطاع.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 39090 شهيداً و 90147 جريحاً .