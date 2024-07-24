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الأربعاء 24 تموز 2024 ساعة 11:08

الأمم المتحدة: 150 ألفا نزحوا في خان يونس خلال يوم واحد

الأمم المتحدة: 150 ألفا نزحوا في خان يونس خلال يوم واحد
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن 150 ألف شخص في خان يونس نزحوا خلال يوم واحد فقط.

جاء ذلك في مؤتمره الصحفي اليومي الثلاثاء. وأشار دوجاريك إلى أن كل "أوامر الإخلاء الإسرائيلية تقلب حياة الناس رأساً على عقب".

وأكد أن طلب الجيش الإسرائيلي الإخلاء في وقت قصير جدًا عن طريق إرسال منشورات قبل الهجوم "يزيد من المخاطر على حياة الناس".

ولفت إلى أن الناس اضطروا إلى الفرار دون أن يأخذوا أي شيء معهم، مبيناً عدم وجود بنية تحتية في المناطق التي توجه إليها النازحين.

والاثنين، أصدرت "إسرائيل" أوامر للفلسطينيين في الأحياء الشرقية لخان يونس بـ"الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي غربي المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
رقم : 1149621
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