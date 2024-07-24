النيبال: تحطم طائرة على متنها 19 شخصاً

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس أمن المطار أرجون تشاند تاكوري قوله: “إن النيران اشتعلت في الطائرة وتصاعدت سحب سوداء كثيفة بعد انزلاقها عن المدرج وتحطمها في حقل شرق مطار تريبهوفان الدولي”، مشيراً إلى أن الطائرة كانت تحمل اثنين من أفراد الطاقم و17 فنياً وتتجه إلى مدينة بوكارا لإجراء فحوص الصيانة.



بدورها، أفادت وسائل إعلام محلية بانتشال 18 جثة بعد تحطم الطائرة، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ الطيار ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



يذكر أن الطائرة تابعة لشركة طيران ساوريا المحلية التي تشغل رحلات داخلية في النيبال بطائرتين من طراز “بومباردييه سي آر جيه 200” وكلتاهما تخدم منذ نحو 20 عاماً.