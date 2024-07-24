الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية يبث مشاهد من عملية إطلاق طائرة يافا المسيرة

وبث الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد فيديو للطائرة التي سميت بـ "يافا" تيمنا بالاسم العربي والاصيل لهذه المدينية والتي تسمى من قبل كيان الاحتلال بـ "تل ابيب".



وتبين المشاهد بأن الطائرة المسيرة صناعة يمنية بحتة وقد رسم علم الجمهورية اليمنية وكتبت عبارة "صنع في اليمن" على هيكلها وغطي رأس الطائرة المتفجر بعلم فلسطين في إشارة إلى أن صناعتها دفاعا عن المظلومين في غزة ونصرة القضية الفلسطينية.



وأظهرت مشاهد الفيديو أن عملية الإطلاق تمت من الجغرافيا اليمنية في دحض لروايات التي يحاول عملاء الكيان الصهيوني تسويقها لجماهير العالم الإسلامي بهدف التحقير والتقليل من عمليات الإسناد للمقاومة الفلسطينية.



يذكر أن طائرة يافا المسير اليمنية قطعت أكثر من الفي كيلو متر وتمكنت من، تجاوز كل الدفاعات الجوية الأمريكية والصهيونية وحلفائها في المنطقة، ووصف إعلام الكيان العملية بأنها تشابه صدمة السابع من أكتوبر وعملية طوفان الأقصى.